Fila incredibile in via del Corso a Roma per il nuovo orologio Swatch Il nuovo modello Swatch sarà messo in vendita soltanto oggi e a partire dalle ore 20. Moltissime persone si sono messe in fila già di notte per essere sicure di poter acquistare l’orologio.

A cura di Enrico Tata

Fila lunghissima davanti allo store Swatch di via del Corso a Roma, all'altezza di via Frattina e di piazza San Lorenzo in Lucina. Il motivo è semplice: alle 20 verrà messo in vendita (solo per oggi, 6 aprile) il nuovo modello del MoonSwatch ‘Mission to Moonshine Gold'. Questo nuovo modello sarà venduto oggi in orario serale in sole 14 città al mondo, tra cui Roma (unica città italiana), New York, Madrid e Berlino. L'orologio avrà un costo di circa 285 euro.

Per questo motivo, dato che l'orologio si potrà acquistare soltanto oggi, davanti al negozio ci sono centinaia di persone e alcune di essere hanno addirittura trascorso la notte in fila per accaparrarsi questo modello esclusivo.

La particolarità di questo orologio è che la lancetta dei secondi è fatta del 75 per cento di oro a 18 carati, del 9 per cento di rame, del 14 per cento di argento e dell'1 per cento di palladio. L'altra particolarità è che le lancette sono state realizzate soltanto durante la luna piena di febbraio e ogni modello avrà la certificazione che attesta questa particolare lavorazione.

Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, ha commentato su Twitter: "Sempre grati a Swatch e al suo negozio romano di via del Corso. Oggi, oltre al letamaio sotto la sede della Confedilizia in via Borgognona, causa bivacco notturno, anche una decina di poliziotti fissi per ore, a spese dei contribuenti, per evitare le consuete risse".

Sono in tantissimi i potenziali acquirenti che si sono messi in fila di notte e alle prime luci dell'alba davanti al negozio. L'apertura per l'acquisto del nuovo orologio è prevista, come detto, alle ore 20. Qualcuno, si vocifera, ha addirittura pagato altre persone per fare la fila al posto suo e avere l'orologio senza alcuna fatica.