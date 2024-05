video suggerito

Un grosso albero cade su un palazzo in zona San Giovanni: evacuati tre appartamenti Un albero si è adagiato su un palazzo in via Latina, Roma. Nessuna persona risulta coinvolta, ma in via precauzionale sono stati evacuati tre appartamenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Un grosso albero è caduto su un palazzo in via Latina a Roma, all'incrocio con via Cameria, zona San Giovanni della Capitale. Stando a quanto comunicano i vigili del fuoco "un albero pericolante di grosse dimensioni adagiato su un palazzo".

Nessuna persona risulta coinvolta, ma in via precauzionale sono stati evacuati tre appartamenti. Sono tutt'ora in corso, informano i pompieri, le operazioni di rimozione e messa in sicurezza. Sul posto è arrivata, intorno alle 11 di oggi, giovedì 2 maggio, una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Roma, con un'autoscala e un'autogrù.

Come detto, nessuno è rimasto ferito.