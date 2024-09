video suggerito

Monica Bellucci diva in tailleur sul red carpet con Tim Burton: sotto la giacca indossa il body intimo Monica Bellucci è apparsa ancora una volta in pubblico in compagnia di Tim Burton. Ha partecipato con lui al San Sebastian Film Festival, approfittandone per mixare eleganza e sensualità con un look mannish che nascondeva un body intimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La storia d'amore tra Monica Bellucci e Tim Burton continua ad andare a gonfie vele e a dimostrarlo è stata l'ennesima apparizione di coppia. Dopo aver calcato fianco a fianco il red carpet della Mostra del cinema di Venezia in occasione della prima di Beetlejuice, ora i due sono volati in Spagna per la 72esima edizione del San Sebastian Film Festival. Hanno sfilato mano nella mano, si sono scambiati baci e tenerezze a favore di camera e hanno sfoggiato dei look coordinati. Ad attirare le attenzioni dei media, però, è stata soprattutto la diva italiana, che ha approfittato dell'evento per seguire il trend degli outfit ispirati al mondo della lingerie.

Chi ha firmato il tailleur di Monica Bellucci

Monica Bellucci è una delle dive più amate di tutti i tempi e, nonostante l'età che avanza, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Per l'apparizione pubblica al Festival del Cinema di San Sebastian ha deciso di vestirsi ancora una volta in coordinato con Tim Burton. Seguita dalla stylist Barbara Baumel, ha puntato sullo stile dark seguendo il trend della moda mannish. Così come il regista, elegantissimo nel suo solito completo nero portato con camicia e cappello abbinati, anche l'attrice ha sfoggiato un tailleur ma in una sfumatura del marrone così scura da sembrare nero. Ha scelto un modello oversize di Saint Laurent caratterizzato da pantaloni palazzo e giacca doppiopetto. Naturalmente per entrambi non sono mancati gli occhiali scuri.

Monica Bellucci e Tim Burton

Monica Bellucci col body intimo sul red carpet

A fare la differenza nel look di Monica Bellucci è stato un accessorio in particolare: il body che si intravedeva attraverso la scollatura del blazer, un modello intimo in tulle trasparente con le coppe definite che ha messo in risalto il décolleté con estrema sensualità. Così facendo, l'attrice ha seguito il trend più gettonato del momento, quello di indossare i capi di lingerie anche nella quotidianità. La diva non ha rinunciato ai tacchi altissimi, anzi, ha sfoggiato un paio di pumps nere con maxi plateau. Capelli sciolti e lisci, make-up naturale che ha creato un effetto porcellana sulla pelle e fare da diva: Monica Bellucci ha dimostrato ancora una volta di non avere rivali in fatto di bellezza e di stile.

Monica Bellucci in Saint Laurent