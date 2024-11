Monica Bellucci con Tim Burton a Marrakech è una dark lady: usa il mantello al posto del cappotto

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Monica Bellucci e Tim Barton sono più uniti e affiatati che mai: è dall'inizio del 2023 che hanno cominciato a farsi vedere insieme, poi, sebbene avessero già confermato la notizia, hanno debuttato fianco a fianco su un red carpet internazionale a ottobre dello scorso anno. Da allora hanno partecipato sempre in coppia agli eventi di gala in giro per il mondo, dando prova di essere praticamente inseparabile. Nelle ultime ore lo hanno fatto ancora, hanno presenziato alla 21esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Marrakech, in Marocco, lasciando trionfare lo stile dark.

Chi ha firmato il look nero di Monica Bellucci

Ieri sera si è tenuta la cerimonia di apertura del Marrakech International Film Festival 2024 e tra gli ospiti speciali c'erano anche Tim Burton e Monica Bellucci che, come ormai da tradizione, sono tornati a vestirsi in coordinato. Se da un lato il regista è rimasto fedele al classico completo dark, la diva ha preferito lasciar trionfare il glamour con un meraviglioso look firmato Dior. Ha fasciato le forme con un lungo abito a sirena dalla silhouette aderente, un modello dalla linea dritta, accollato e con le maniche lunghe, arricchito solo da un drappeggio sul davanti che ha dato vita a un mini scollo a V.

Tim Burton e Monica Bellucci

Il mantello è il nuovo must dell'inverno 2024?

A fare la differenza nel look di Monica Bellucci sono stati gli accessori, chiaramente tutti in total black. L'attrice ha abbinato il lungo vestito a un paio di sandali con tacco e plateau e a una borsetta tempestata di cristalli, completando il tutto con un maxi mantello di velluto che ha usato al posto del classico cappotto. Si tratta di un modello lungo fino ai piedi ma smanicato e con l'interno rivestito con una fodera di raso color crema. Capelli sciolti e lisci, make-up naturale con focus sugli occhi e manicure nude: Monica ha dato l'ennesima prova di essere un'icona di bellezza e di stile senza tempo, anche in questa nuova versione dall'animo dark.

Monica Bellucci in Dior