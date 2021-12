Monica Bellucci con i capelli bianchi: l’impressionante trasformazione per il nuovo film Monica Bellucci è apparsa irriconoscibile sui social: in molte foto ha sfoggiato degli inediti capelli bianchi ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, l’età non c’entra nulla. La diva ha cambiato look per il suo nuovo film intitolato “La Befana vien di notte”.

A cura di Valeria Paglionico

Monica Bellucci è una delle dive simbolo della bellezza italiana, una donna dall'irresistibile fascino mediterraneo e dallo splendore che sembra non sentire affatto il peso dell'età che avanza. Sui social e sui red carpet internazionali siamo abituati a vederla elegantissima e meravigliosa e, sebbene dagli esordi ad oggi il suo aspetto sia un tantino cambiato, non ha perso il sex appeal che da sempre la contraddistingue. A 57 anni, però, pare che le cose siano cambiate: l'attrice è apparsa sul grande schermo invecchiata e con degli inediti capelli bianchi.

Monica Bellucci, perché è al cinema con i capelli bianchi

Avreste mai pensato di vedere Monica Bellucci visibilmente invecchiata? È accaduto proprio di recente ma, per la gioia di tutti i fan che impazziscono di fronte la sua incredibile bellezza, è stato solo per esigenze di copione. L'attrice è la protagonista del film natalizio di Paola Landi, La Befana vien di notte, nel quale ricopre i panni della strega Dolores. Per l'occasione non solo ha indossato il cappello punta e gli iconici abiti dismessi, ha anche sfoggiato un'insolita chioma sale e pepe portata spettinata e leggermente ondulata. In questa versione non è forse irriconoscibile?

Monica Bellucci in La befana vien di notte

Tutti i cambi look di Monica Bellucci

I capelli bianchi di Monica Bellucci in verità sono solo "un'illusione", una trasformazione drastica legata all'interpretazione della strega Dolores. Al di là di questa piccola rivoluzione temporanea, la diva ha sempre amato i cambi look. Nel corso della carriera ha spaziato tra chiome extra long, tagli scalati, caschetti e bob cortissimi, rimanendo però sempre fedele alla nuance mora. Il dettaglio rimasto invariato? In ogni versione la Bellucci è sempre meravigliosa.