Monica Bellucci, le foto ieri e oggi: com’è cambiata la diva italiana Monica Bellucci è il simbolo della bellezza mediterranea, la diva italiana per eccellenza che, nonostante l’età che avanza, continua a essere splendida. In quanti ricordano com’era agli esordi? Ecco le foto che mostrano la trasformazione dal debutto a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Monica Bellucci è la diva italiana per eccellenza, il simbolo della bellezza mediterranea, del sex appeal che non sente il peso dell'avanzare dell'età. Ad oggi, nonostante abbia 57 anni, continua a incantare tutti con il suo splendore e con il suo fascino. È stata modella, attrice, musa di grandi registi, da Giuseppe Tornatore a Francis Ford Coppola, distinguendosi sempre per eleganza e per il suo animo da diva. Ha due figlie, Deva e Léonie, nate entrambe dal matrimonio finito con Vincent Cassel (attualmente solo la primogenita che sta seguendo le sue orme nella moda). Oggi è apparsa radicalmente trasformata nel film La befana vien di notte 2, ma in pubblico siamo abituati a vederla meravigliosa. In quanti la ricordano da giovanissima? Ecco le foto che mostrano il cambiamento della star dagli esordi a oggi.

Monica Bellucci, dagli esordi nella moda al matrimonio con Vincent Cassel

Monica Bellucci è nata a Città di Castello nel 1964 e fin da giovanissima ha lavorato come modella, inizialmente lo faceva per pagarsi gli studi presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia, ma, una volta abbandonata la facoltà, si è trasferita a Milano per dedicarsi completamente alla moda e alla recitazione.

Monica Bellucci nel 2001

Complice la bellezza mozzafiato e il talento innato che da sempre la contraddistinguono, la svolta è arrivata nel 1992 quando ha fatto la sua prima comparsa in un film in lingua inglese, Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola. Sul set del film L'appartamento ha poi conosciuto l'attore francese Vincent Cassel: i due si sono sposati nel 1999, hanno avuto due figlie, Deva e Léonie, l'ultima nata nel 2010, e si sono lasciati ufficialmente nel 2013.

Leggi anche Deva Cassel, le foto della figlia di Monica Bellucci da piccola

Monica Bellucci con la frangia nei primi anni 2000

Com'è cambiata Monica Bellucci da Malena a oggi

A consacrarla sex symbol a livello internazionale è stato però il ruolo di Malena nel noto film cult di Giuseppe Tornatore. A partire da quel momento la Bellucci è diventata il simbolo della bellezza tipicamente mediterranea. Capelli scuri, labbra carnose, forme generose, silhouette a clessidra: resistere al suo fascino è sempre stato praticamente impossibile. Col passare degli anni questo dettaglio non è mai cambiato, anche se ha in parte rivoluzionato il suo aspetto grazie agli hair look. Pieghe extra lisce, frangette sbarazzine, ciuffi sfilati, long bob, caschetti e pixie cut: Monica ha provato davvero ogni tipo di acconciatura e non ha mai perso la sua iconica bellezza.

Monica Bellucci nel 2020 con i capelli cortissimi

Monica Bellucci è rifatta?

Oggi è arrivata alla soglia dei 60 anni e, nonostante abbia qualche segno del tempo sul viso, non ha alcuna intenzione di ritoccarsi: va assolutamente fiera della sua bellezza naturale e delle piccole rughe che sono comparse sulla pelle. Non sorprende, dunque, che fin dal 2012 dichiarasse: "Rispetto a una faccia di plastica io preferisco le rughe. Non amo l'idea di farmi ritoccare la faccia e, francamente, penso che per un'attrice sia abbastanza pericoloso". Anche la figlia Deva Cassel, accusata dagli haters di essersi rifatta, ha negato ogni tipo di intervento chirurgico. Insomma, Monica è il simbolo dello splendore naturale che non teme affatto l'età che avanza ed è proprio questo dettaglio a renderla ancora più meravigliosa.