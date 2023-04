Monica Bellucci cambia stile: in black&white sul red carpet col look mannish e la cravatta Monica Bellucci ha preso parte alla premiere del suo nuovo film, stupendo con un elegante e sofisticato look mannish con cravatta firmato Valentino.

A cura di Giusy Dente

Monica Bellucci in Valentino

Ieri sera Monica Bellucci ha partecipato alla première di Mafia Mamma, il nuovo film diretto da Catherine Hardwicke che la vede protagonista assieme a Toni Collette. Sarà disponibile nelle sale americane a partire dal 14 aprile e l'anteprima si è svolta presso l'AMC Lincoln Square Theater di New York. Per l'occasione l'attrice ha puntato su un elegantissimo look mannish black&white e la scelta della Maison che ha firmato l'outfit è stata tutt'altro che casuale, bensì legata proprio a un dettaglio del film.

Monica Bellucci torna al cinema

Monica Bellucci recita per la prima volta accanto a Toni Collette in questa commedia dark diretta dalla regista Catherine Hardwicke. In Mafia Mamma interpreta il ruolo di Bianca, donna di fiducia della famiglia Balbano, in guerra con un clan rivale per il controllo del territorio. Viceversa, Toni Collette interpreta appunto Kristin Balbano Jordan, una donna che si trova improvvisamente catapultata in un mondo criminale di cui non conosce nulla e che la costringerà a prendere consapevolezza di sé uscendo dalla monotonia di una vita che le sta un po' stretta.

Monica Bellucci in Valentino

Il look mannish di Monica Bellucci

Sul red carpet dell'evento sia Monica Bellucci che Toni Collette hanno scelto dei look molto diversi, ma entrambi firmati Valentino. Non è un caso: è proprio questa la Maison che Kristin indossa in un momento cruciale del film, cioè quando per la prima volta mette da parte le vesti di donna in carriera negli States per incontrare un clan mafioso. È il suo primo contatto con quel mondo nuovo.

Monica Bellucci in Valentino

Monica Bellucci ha puntato su un sofisticato ed elegante look mannish all'insegna del black&white, risultando chic e fine. La 58enne ha svelto un paio di pantaloni a gamba larga, una giacca dal taglio maschile, una camicia bianca e una cravatta nera. Ha completato l'outfit con l'iconica Valentino Garavani Locò Bag, impreziosendo il tutto con un paio di orecchini d'oro a cerchio. Make-up nude appena appena accennato per l'attrice, che si è confermata un'icona di stile, capace sempre di essere glamour.

Monica Bellucci e Toni Collette in Valentino

Monica Bellucci con la cravatta

Proprio la cravatta nera è stata assoluta protagonista della collezione ready to wear di Valentino Autunno/Inverno 2023-24 disegnata da Pierpaolo Piccioli e presentata a Parigi lo scorso marzo, alla Settimana della Moda. L'intera linea gioca con i simboli e con i codici del maschile e del femminile, spostando i confini e ribaltando gli equilibri, così da andare oltre gli stereotipi. Questo accessorio diventa lo strumento per liberarsi da certi retaggi culturali, in che modo? Andando a inserirsi in ogni tipologia di look: sulle camicie e sui body, sulle minigonne e sui pantaloni, per donne e per uomini, nel lavoro e per le serate eleganti.