Miss Argentina e Miss Porto Rico, l’amore trionfa: dal concorso di bellezza al matrimonio Mariana Varela e Fabiola Valentín (rispettivamente Miss Argentina e Miss Porto Rico) si sono conosciute a un concorso di bellezza. Lì si sono innamorate e a distanza di due anni si sono sposate.

A cura di Giusy Dente

Galeotto fu il concorso di bellezza. Proprio durante l'edizione 2020 di Miss Grand International, Mariana Varela (26 anni) e Fabiola Valentín (23 anni) si sono conosciute e innamorate. In questi due anni non hanno mai dichiarato apertamente il loro amore, pur pubblicando sui social molte foto insieme in giro per il mondo. Per molti è stata quindi una sorpresa il video condiviso alcuni giorni fa dalle due Miss, che hanno annunciato di essere convolate a nozze.

Il matrimonio delle Miss

Mariana Varela e Fabiola Valentín hanno gareggiato rispettivamente come Miss Argentina e Miss Porto Rico a Miss Grand International 2020. Il contest ha visto la partecipazione di 63 candidate e durante la finale di marzo 2021 si è aggiudicata la corona l'americana Abena Appiah. Le due miss sono comunque riuscite a piazzarsi nei primi 10 posti: sesta l'argentina e ottava la portoricana.

Hanno poi proseguito la loro carriera nel mondo della moda, trovando anche ampio consenso sui social, dove sono entrambe seguitissime. Mariana Varela parallelamente ha anche collaborato con diverse iniziative che combattono la violenza di genere. Le due miss si sono sposate, entrambe vestite di bianco, presso il Centro Giudiziario di San Juan de Puerto Rico.

Leggi anche Miss Italia ieri e oggi: come sono cambiate le reginette di bellezza

Qui il 26 giugno 2015 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato incostituzionale vietare le unioni tra persone dello stesso sesso. Le due ragazze hanno dato la notizia sui social, a fan e follower, condividendo un video che ripercorre i momenti salienti della loro storia, dai viaggi agli scatti realizzati nella quotidianità, dalla proposta di matrimonio fino allo scambio degli anelli nuziali.

Non hanno scelto una data casuale per le nozze: il rito si è infatti svolto il 28 ottobre, in concomitanza con la Pride Week di Buenos Aires che culminerà il prossimo 5 novembre con la tradizionale parata. "Grazie per tutto l’amore. Siamo molto felici e fortunate. Vi auguro che l’amore che ci offrite vi torni indietro moltiplicato. Grazie infinite", hanno commentato le miss in risposta ai tanti auguri e ai tanti messaggi di affetto ricevuti in questi giorni.