Miriam Leone compie 37 anni, spegne le candeline in bianco col coprispalle scintillante Miriam Leone ha compiuto 37 anni e sui social ha documentato con qualche scatto la festa organizzata con gli amici. Per l’occasione ha puntato tutto sull’eleganza con un’acconciatura raccolta e un coprispalle scintillante.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata speciale per Miriam Leone: ha compiuto 37 anni e non potrebbe essere più soddisfatta degli innumerevoli traguardi raggiunti. Dal punto di vista professionale riesce a "sfornare" un successo dopo l'altro, mentre sul piano sentimentale ha trovato l'amore al fianco di Paolo Carullo, il manager che ha sposato qualche mese fa. Non sorprende, dunque, che il compleanno sia stato all'insegna della felicità e delle dediche speciali. Oltre ad aver condiviso molti degli auguri social che le sono stati fatti, ha anche documentato con qualche scatto il party organizzato con gli amici più intimi: ecco cosa ha indossato per l'occasione.

Il look da compleanno di Miriam Leone

Miriam Leone è tornata in Sicilia per il compleanno e ha organizzato una piccola festa con gli amici per celebrare al meglio la sua giornata speciale. A differenza della maggior parte delle star del suo calibro, sui social ha condiviso solo qualche scatto del party ma, tra una candelina spenta sulla torta con le fragoline, dei piattini super chic e delle foto scattate con la Polaroid, è chiaro che è stata una serata speciale. Cosa ha indossato per l'occasione? L'attrice ha puntato tutto sul bianco, abbinando una semplice canotta scollata a un coprispalle con le maniche a sbuffo ricoperto di paillettes in argento chiarissimo. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti legati in un messy bun ed è rimasta fedele al suo colore naturale, il rosso.

Il look di Miriam Leone per il compleanno

Miriam Leone, la foto da piccola

Prima di dare il via ai festeggiamenti in serata, Miriam Leone ha "auto-celebrato" i suoi 37 anni sui social con una adorabile foto dell'infanzia. Nello scatto aveva un anno e, con tanto di abitino bon ton con ruches e colletto Peter Pan, guardava la torta un po' spaesata. Nella didascalia l'attrice ha scritto: "Il mio primo compleanno, la mia prima candelina (azzurra, nella mia famiglia eravamo già avanti!), il vestito confezionato su misura dalla zia Gianna, sarta dalle mani d’oro (il mio primo custom made!), quella manina coraggiosa, la dolcezza e la forza di questa foto per condividere con voi questa giornata di festa e ringraziarvi per gli auguri che mi stata facendo. Mi sento grata e piena d’amore, dentro e fuori, intorno e accanto". In dettaglio che non è passato inosservato? Fin da piccolissima Miriam aveva gli ormai iconici capelli rossi: non è sempre stata bellissima?