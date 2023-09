Miriam Leone col pancione alle sfilate milanesi: in gravidanza non rinuncia ai tacchi Miriam Leone ha partecipato alla sfilata di Giorgio Armani ieri pomeriggio, evento che ha chiuso la Milano Fashion Week dedicata alla stagione P/E 2024. Per l’occasione ha esaltato il pancione con un abito fasciante e non ha rinunciato ai tacchi.

È appena terminata la Milano Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2024 e, al di là delle numerose Maison che hanno lanciato le loro collezioni con degli show suggestivi e innovativi, ad attirare le attenzioni dei media sono state anche le numerose star che hanno partecipato agli eventi che hanno invaso il capoluogo lombardo. Ieri, ad esempio, all'attesa sfilata di "re" Giorgio Armani c'erano moltissimi volti noti dello spettacolo, da Cate Blanchett a Rocío Muñoz Morales, anche se a incantare il pubblico è stata Miriam Leone, che non ha esitato a esaltare il pancione con un abito total black dalla silhouette fasciante.

Miriam Leone in total black alle sfilate

Miriam Leone è incinta, aspetta il suo primo figlio dal marito Paolo Carullo e non potrebbe essere più felice. Ha annunciato la gravidanza qualche mese fa con un servizio fotografico da copertina e da allora non ha più smesso di mostrare con orgoglio lo splendido pancione. Nonostante sia alle prese con dei cambiamenti fisici molto evidenti, non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua passione per la moda. Dopo aver incantato i fan in versione fata turchina a Venezia, ora ha puntato sull'eleganza senza tempo del nero. L'attrice ha partecipato alla sfilata di Giorgio Armani, stilista a cui ha affidato quasi tutti i suoi look da palcoscenico, ed è apparsa chic e glamour con un outfit tutt'altro che premaman.

Miriam Leone in Giorgio Armani

Per assistere allo show dalle prime file del front-row Miriam Leone ha indossato un lungo abito nero di Giorgio Armani, un modello dalla silhouette fasciante che ha messo in risalto il pancione. È a girocollo, ha la gonna alla caviglia, le maniche corte con le spalline leggermente imbottite e un drappeggio sotto al seno.

Miriam Leone mostra il pancione

L'attrice non ha rinunciato ai tacchi e ha arricchito il look con un paio di slingback in tinta, le scarpe must dell'autunno. Non è mancato il tocco prezioso: una collana a catena total gold con un medaglione pendente che cadeva al centro del petto. Capelli legati in uno chignon basso dall'animo bon-ton, make-up dai toni estremamente naturali e manicure dark: Miriam è sempre stata meravigliosa ma la dolce attesa la rende ancora più raggiante.