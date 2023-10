Miles Diggs, il paparazzo più amato dalle star: “La gentilezza mi ha portato al successo” Rihanna, Megan Fox, Justin Bieber, tutti catturati dal suo obiettivo. Miles Diggs, 28 anni, è il fotografo preferito dalle star. Contattato da Fanpage.it ha raccontato il dietro le quinte del suo lavoro.

Pazienza, gentilezza, rispetto. È così che Miles Diggs ha conquistato il titolo di “fotografo preferito dalle star”. Diggzy, questo il suo nome d’arte, è diventato una celebrità tra le celebrità. Su Instagram condivide i suoi scatti a personaggi come Ariana Grande, Megan Fox o Justin Bieber, così anche i loro fan hanno iniziato a seguirlo sui social. Sarebbe un errore pensare che il segreto del suo successo sia solo un fatto di tecnica. Contattato da Fanpage.it ha raccontato dell’importanza dell’empatia sia per stare dietro l’obiettivo, sia per entrare in relazione con i soggetti che fotografa. La celebrità a cui è più legato? Rihanna. “Dovrebbe essere un modello per tutti, l’apprezzo per come è nel profondo”. È stato Miles Diggs, infatti, a scattarle la prima foto ufficiale della sua famiglia al completo.

L’esordio come fotografo sportivo

A 10 anni riceve la prima macchinetta fotografica e a 11 inizia a immortalare i giocatori di baseball alle partite della sua città natale, per poi vendere gli scatti ai genitori degli atleti: “Coltivavo sia la passione per lo sport che per la fotografia – dichiara a Fanpage.it Diggzy – È stato bello poter unire i miei due interessi, ma non è mai stato molto redditizio o stimolante. Quindi il mio percorso professionale ha cambiato leggermente direzione”. Una bel cambio di rotta, in realtà. Dopo una breve parentesi in cui vende gli autografi delle celebrità, prova a fotografarle. Nel 2012 Alicia Keys e Seizz Beatsnel furono tra i primi a venire “paparazzati” da Miles. Alla domanda se si sente più un fotografo o un paparazzo, risponde che è fiero di fare parte di entrambi i team: “Non penso che il termine “paparazzo” sia offensivo ma non mi piace darmi etichette. Provo a essere sempre sul pezzo e a coltivare relazioni che mi permettano di lavorare con tanti artisti diversi”.

L’empatia come chiave del successo

Gli scatti pubblicati da Diggzy sul suo profilo sono tutti ritratti impeccabili in cui i soggetti appaiono rilassati e perfettamente a proprio agio. Non si tratta di lavoro di post produzione, ma di riuscire a catturare la luce giusta nel momento giusto. “Se devo cancellare uno scatto non lo faccio perché me lo chiede qualcuno. Sono io che preferisco mostrare le celebrità quando appaiono al meglio. Non uso materiale in cui qualcuno ha gli occhi chiusi o una brutta espressione”. Una gentilezza, una prova di empatia, che gli ha aperto molte porte e che non gli fa temere la competizione. Nemmeno quella dei social network: “Ormai tutti possono fotografare una persona famosa e cercare la fama su TikTok o Instagram. I fan che fanno foto del genere non rappresentano la concorrenza, anzi, sono una grande fonte di informazione”.