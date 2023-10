Angelina Mango a Verissimo: il top fluo si abbina alla gonna portata sotto i pantaloni La cantante di Che t’o dico a fa’ è stata ospite a Verissimo con un total look anni Duemila, abbracciando un trend amato dalle star di Hollywood.

A cura di Arianna Colzi

Angelina Mango| Foto Instagram Verissimo

Angelina Mango, ex concorrente di Amici, è stata una delle regine dell'estate musicale. La sua Ci vediamo domani ha dominato le classifiche ed è stata una dei tormentoni più trasmessi dalle radio. Pochi giorni fa è uscito il suo nuovo singolo, Che t'o dico a fa', un altro successo nella carriera dell'artista classe 2001: il brano, infatti, è risultato essere il miglior esordio di un'artista donna nella classifica Daily Top 200 Songs Italia di Spotify. Per celebrare questa fase positiva della sua carriera, la giovane si è seduta nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo indossando un paio di jeans e un top da vera icona Gen Z.

Angelina Mango e Silvia Toffanin| Foto Instagram Verissimo

Angelina Mango, il top low cost si abbina al coprispalle

Amatissima dalla Gen Z e indiscussa icona su TikTok, Angelina Mango è stata intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin. Tra musica, famiglia e i recenti successi, la cantante ha raccontato le grandi emozioni dietro l'avvio del suo primo tour. Il look rispecchia in tutto la sua anima anni Duemila con un tocco anni '80. L'autrice di Ci vediamo domani ha scelto un top a fascia nero con tocchi fluo e stampa a farfalla che lascia scoperta interamente la pancia: il capo è del brand low cost Asos che sul web viene venduto a 14,50 euro. I toni del verde fluo sono ripresi anche nel coprispalle a rete a maniche lunghe.

Il total look fluo firmato Asos

Angelina Mango: la gonna si indossa sotto i pantaloni

Da vera regina del trend Y2K (la tendenza che riporta in voga lo stile degli anni '00, ndr), Angelina Mango gioca con la tecnica del layering indossando la mini con catenina sotto i jeans. Il layering, trend molto amato dalle star di Hollywood come Kylie Jenner e Bella Hadid, significa letteralmente "vestirsi a strati" e consiste nel sovrapporre capi che tendenzialmente non si abbinano insieme, come nel caso del look di Angelina Mango.

I jeans a vita alta Moschino

La mini cut-out con spacco sul fianco riprende la texture con farfalle del top a fascia ed è anche questa del brand low cost Asos. La gonna, alla quale si lega una catenina fluo, spunta da sotto un paio di jeans dritti a vita alta firmati Moschino, venduti a 225 euro sul sito del brand. Insomma, anche in fatto di stile Angelina Mango sembra davvero non avere rivali.