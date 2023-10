Angelina Mango: “Come mio padre non mi pongo limiti nella musica. Maria De Filippi capì la mia paura” Angelina Mango si racconta su Tv, Sorrisi e Canzoni, dal ricordo del padre all’affetto per Maria De Filippi.

Angelina Mango, in un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, ha raccontato cosa la accomuna a suo padre. Inoltre, ha parlato dell'affetto che la lega a Maria De Filippi, che riuscì a capire cosa provava, non appena la guardò negli occhi per la prima volta.

Angelina è la figlia del cantante Mango

Anche a Mango, nel corso della sua luminosa carriera, è capitato di cantare in napoletano proprio come fa Angelina nel suo nuovo singolo Che t’o dico a fa'. La cantante, su Tv, Sorrisi e Canzoni, ha commentato:

È vero, anche mio padre cantava spesso in napoletano. Ma lui cantava anche in sardo, in catalano e in inglese. Sicuramente io sono il risultato del mondo in cui sono cresciuta, anche in termini di influenze musicali. Nella musica, ho lo stesso suo modo di… non pormi limiti. Infatti anche ad "Amici" ho fatto di tutto e di più, e sempre con grande divertimento.

E quanto a sua madre Laura Valente, Angelina ha assicurato che nonostante gli impegni, trova sempre il modo di ritagliarsi del tempo con lei: "Abitiamo nella stessa città e quando torno a casa mia, trovo sempre un modo per vederla".

L'affetto per Maria De Filippi

Angelina Mango, poi, ha parlato di un regalo speciale che ha fatto a Maria De Filippi. Ha consegnato alla conduttrice un quadro contenente i dischi d'oro e di platino da lei conquistati:

Con attaccata la frase di un mio diario segreto in cui c'era scritto: "Chiunque tu sia, sappi che stai per leggere i miei pensieri". L'ho messa nel mio disco "Voglia di vivere", mа sembra scritta per Maria: quando mi ha guardato negli occhi per la prima volta, ha capito cosa provavo, ovvero tanta ansia e paura.

La cantante ha confidato che alcune esperienze di vita, l'avevano portata a scrivere "canzoni tristissime". Poi è arrivato il brano "Voglia di vivere": "Mi sono stupita io stessa di poter cantare qualcosa di così diverso. È una canzone che mi ha sbloccato e non poco".