Milano Fashion Week, gli eventi del 17 giugno: come vedere le sfilate di Dolce&Gabbana e Armani Sabato 17 giugno 2023 è la giornata di MSGM, Emporio Armani e Jordanluca che presentano le nuove collezioni Primavera/Estate 2024. La sera si balla tra after parry e dj-set.

A cura di Beatrice Manca

Emporio Armani, foto d’archivio

Secondo giorno di sfilate a Milano Moda Uomo: la nuova Fashion Week si è aperta venerdì con lo show di Valentino alla Statale e prosegue oggi, sabato 17 giugno, con un calendario fitto di sfilate e presentazioni. Tra i nomi più attesi troviamo MSGM, Dolce&Gabbana, Federico Cina e Emporio Armani, ma la serata prosegue con feste, dj-set ed eventi.

Le sfilate e gli eventi di sabato 17 giugno 2023

La prima sfilata, alle 10:30, è quella di MSGM, seguita da Dolce&Gabbana alle 12:30 in viale Piave. Nel pomeriggio si prosegue con Neil Barrett, alle 15:00, poi con Federico Cina e Jordanluca. Alle 19:00 è il turno di Emporio Armani, che presenta la nuova collezione in via Bergognone. Oltre alle sfilate, la giornata è fitta di presentazioni: a partire da Brioni (dalle 9 del mattino in poi) fino a Kiton (dalle 19:30 alle 21:30). La sera si balla agli after party di Jordanluca e di Marcelo Burlon County of Milan: musica fino all'alba in via Pietrasanta 16, ma l'ingresso è solo su invito.

Dove vedere le sfilate di Dolce&Gabbana e Emporio Armani

Le sfilate sono eventi chiusi al pubblico: possono entrare solo i fortunati possessori di un invito o gli addetti ai lavori, tramite accredito. Questo non significa però che non si possano vedere: il sito di Camera Moda trasmette tutti gli show in diretta tramite un'apposita piattaforma streaming. Lo show di Dolce&Gabbana, dal titolo ‘Stile', sarà trasmesso live sul sito e sui social del brand. Anche Emporio Armani permette di vedere la sfilata sul sito, a partire dalle 19, tramite registrazione.