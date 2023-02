Milano Fashion Week 2023, oggi la sfilata di Gucci: come vederla, il calendario e gli eventi Terzo giorno di sfilate alla Milano Fashion Week: protagonisti Gucci, Tod’s, AndreAdamo e Jil Sander. Ecco gli orari e come vedere le sfilate.

A cura di Beatrice Manca

Nuovo giorno di sfilate alla Milano Fashion Week: venerdì 24 febbraio 2023 è la giornata di Gucci, che presenta la sfilata Autunno/Inverno 2023-24 disegnata dall'ufficio stile, l'ultima prima dell'ingresso ufficiale del nuovo designer Sabato De Sarno. La giornata si apre alle 9:30 con lo show di Tod's, per proseguire poi con Act N°1. Nel pomeriggio si prosegue con Cormio, AndreAdamo, Vivetta e Jil Sander. Ma non finisce qui, perché la serata prosegue con feste ed eventi.

Le sfilate di giovedì 23 febbraio alla Milano Fashion Week 2023

09:30 Tod’s – via Chiese 2

10:30 ACT n°1

11:30 Sportmax – vial Gorizia 14

12:30 Philosophy by Lorenzo Serafini – via Enrico Besana 12

14:00 Gucci – viale Mecenate 77

15:00 Cormio – via Gaspare Vismara 3

16:00 ANDREĀDAMO – via Calabiana 6

17:00 Sunnei

18:00 Vivetta – via Piranesi 10

19:00 Jil Sander – via Perin Del Vaga 2

ACT N°1

Dove vedere la sfilata di Gucci

Le sfilate, si sa, sono eventi esclusivi e gli inviti vengono centellinati tra buyers, stampa e star ospiti dei designer. Anche se è difficile, c'è comunque il modo di vedere qualche show dal vivo attraverso contest o sfilate aperte al pubblico. In alternativa, c'è sempre lo streaming gratuito organizzato dal sito di Camera Moda: oggi si inizia con Tod's e si finisce con Jil Sander. L'appuntamento per vedere la sfilata di Gucci è alle ore 14:00: la casa di moda trasmette lo show live su Instagram.

Jil Sander collezione Primavera/Estate 2023

Gli eventi e le presentazioni di venerdì 24 febbraio 2023

Oltre alle sfilate, il calendario è ricco di presentazioni: si parte con la moda sostenibile di Lara Chamandi alle 9:30 e con Loro Piana alle 10:00. Tra gli eventi clou della giornata da segnare in calendario ci sono le presentazioni di Michael Kors, Trussardi, Beatrice .b e Gianvito Rossi. Il weekend è ufficialmente iniziato. Dopo le sfilate si brinda e si balla al party di ADD alle ore 21: cocktail bar e dj set su invito al Dazi, in piazza Sempione 1. La serata prosegue con la festa di Trussardi per il lancio della collezione invernale 2023/24: l'evento, organizzato in collaborazione con AnOther Magazine, è su invito e si terrà a Palazzo Trussardi in piazza della Scala 5.