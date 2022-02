Michelle Hunziker torna i tv in rosso: a Verissimo con pantaloni a zampa e maniche a pipistrello Michelle Hunziker è stata tra gli ospiti speciali della puntata domenicale di Verissimo, dove ha presentato ufficialmente Michelle Impossible, il suo prossimo nuovo programma. Non ha rinunciato all’eleganza che da sempre la contraddistingue: sul palco ha sfoggiato un completo glamour rosso fuoco.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker tornerà presto su Canale 5 con un programma tutto suo: il 16 e il 23 febbraio sarà in onda con Michelle Impossible, la nuova trasmissione che la vedrà alle prese con esibizioni di canto, ballo e recitazione in compagnia di alcuni ospiti d'eccezione, da Katia Follesa a Michela Giraud. Ieri ha deciso di parlare del progetto inedito sul palco di Verissimo, è stata infatti intervistata da Silvia Toffanin e haha anticipato alcune sorprese che contraddistingueranno l'esperienza, prima tra tutte la reunion (solo professionale) con Eros Ramazzotti. Per un'occasione tanto importante non ha rinunciato all'eleganza, apparendo meravigliosa in rosso fuoco.

Il completo rosso di Michele Hunziker

Se sul palco di Michelle Impossible la Hunziker punterà sull'eleganza senza tempo di Giorgio Armani, per l'intervista con Silvia Toffanin ha pensato bene di osare con qualcosa di più originale. La conduttrice sembra essersi ispirata allo stile di Raffaella Carrà indossando un completo rosso fuoco di Alberta Ferretti con pantaloni a zampa e top con maniche a pipistrello e un drappeggio all'altezza della vita. Per completare il tutto ha scelto dei décolleté neri a contrasto, un modello a punta e con dei dettagli gioiello sul collo del piede. I fan hanno poi notato che ha posato riproducendo la pose iconiche con la testa all'indietro della Carrà, complimentandosi per la sua genuinità che ricorda la compianta conduttrice.

Michelle Hunziker in Alberta Ferretti

Michelle Hunziker segue il trend dei liquid hair

È ormai da diversi mesi che Michelle Hunziker ha detto addio ai capelli lunghi, per la prima volta in più di 25 anni ha tagliato tutto e ha puntato sul caschetto. Di recente lo ha accorciato ancora grazie all'intervento dell'hair stylist di fiducia Alessia Solidani, anticipando così l'acconciatura che sfoggerà a Michelle Impossible. A Verissimo ha optato per una piega extra liscia e con la fila centrale, seguendo così il trend dei liqui hair. A questo punto, dunque, non resta che aspettare qualche giorno per vederla ancora una volta nei panni di conduttrice su Canale 5.