Michelle Hunziker incanta in rosso: il tailleur si indossa senza nulla sotto

A cura di Beatrice Manca

Michelle Hunziker è una vera icona di stile: alla conduzione di Striscia La Notizia sfoggia look sempre originali, vibranti e pieni di colore. Per l'ultima puntata ha scelto un grande classico: il tailleur pantalone con il doppiopetto, ma con un tocco glamour. Ha sfatato il tabù del "rosso e rosa" abbinando le scarpe rosa fucsia al completo rosso fuoco. Il risultato? Audace e super chic!

Michelle Hunziker ha recentemente dato una svolta al suo stile, indossando abiti fascianti con dettagli cut out e maxi spacco. Nella nuova puntata di Striscia La Notizia però è tornata alle basi, a un classico (ma sempre impeccabile) tailleur con la giacca doppiopetto e pantaloni ampi. Il completo mannish, scelto insieme alla fidata stylist Susanna Ausoni, è caratterizzato da una tinta brillante, un bel ‘rosso Gabibbo' e di rever lucidi. Seguendo le tendenze della primavera ha indossato la giacca senza nulla sotto, valorizzando la scollatura solo con una sottile catenina. La conduttrice ha pubblicato gli scatti su Instagram e nelle stories, aggiungendo i versi della canzone The woman in red di Stevie Wonder.

La conduttrice è una dei volti più amati della tv anche per il suo senso dello stile: ha completato il look con una piega mossa e con un paio di scarpe apparentemente ‘azzardate'. Abbinereste mai rosso e rosa? Michelle Hunziker sfata uno dei grandi divieti della moda con un paio di pump a punta fucsia acceso, il colore di tendenza della Primavera/Estate 2022. Le tinte sature e accese si esaltano a vicenda, per un risultato molto glamour: un'idea assolutamente da copiare!