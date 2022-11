Michelle Hunziker si prepara alle feste di Natale: l’abito cut-out è tempestato di glitter Michelle Hunziker è stata tra le ospiti della festa per i 70 anni di Tv Sorrisi e Canzoni, alla quale ha partecipato con un look che si rivelerà perfetto per le feste di Natale. Ha seguito il trend sparkling, brillando con un sinuoso abito glitter.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è super richiesta dal punto di vista professionale: oltre a essere tra le donne più amate della tv italiana, di recente è volata anche in Germania per partecipare a un esclusivo programma locale ed è proprio lì che ha avuto la possibilità di intervistare Robbie Williams. Dopo aver incantato tutti sul palco con un look total pink in pieno stile Barbie, è tornata in Italia ma non si è fermata neppure per un attimo. Ieri sera ha partecipato all'esclusiva festa organizzata a Milano da Tv Sorrisi e Canzoni per i primi 70 anni del giornale, incantando tutti con un outfit scintillante che si rivelerà perfetto per le feste di Natale ormai alle porte.

L'abito sparkling di Michelle Hunziker

Ieri sera, lunedì 21 novembre, si è tenuto l'esclusivo party per i 70 anni di Tv Sorrisi e Canzoni, evento che non solo ha celebrato l'ambito traguardo del giornale ma che ha anche aperto la Milano Music Week. Gli ospiti famosi non potevano mancare a un appuntamento tanto atteso e mondano e ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile. Tra le più eleganti e glamour della serata c'è stata Michelle Hunziker, che ha pensato bene di anticipare il Natale con un look sparkling. Sotto consiglio della fidata stylist Susanna Ausoni, ha sfoggiato un lungo abito a tubino in grigio scuro ma ricoperto di glitter, un modello con le maniche lunghe, il collo alto, un profondo spacco laterale e un maxi taglio cut-out sugli addominali.

Michelle Hunziker con l’abito glitter

Michelle Hunziker con lo chignon

Per completare il tutto Michelle ha scelto un paio di décolleté neri col vertiginoso tacco a spillo ma ha rinunciato ai gioielli, forse perché l'outfit era già abbastanza scintillante. Per quanto riguarda l'acconciatura, invece, ha ancora una volta sorpreso i fan con un nuovo hair look: niente piega liscia o ondulata, ha preferito uno chignon alto e tiratissimo che ha messo in risalto sia il colore biondissimo che i lineamenti perfetti del viso. Insomma, la Hunziker è pronta per dare il via alle feste di Natale con stile: in quanti direbbero che tra qualche mese diventerà nonna per la prima volta?

Leggi anche All Together Now 2020: Michelle Hunziker sexy e glam con la maxi scollatura e i glitter