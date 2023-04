Michelle Hunziker regina di ironia: “Quando tenti lo sguardo sexy ma ti scappa da ridere” Michelle Hunziker ha condiviso sui social un look da vera Eva Kant, in total black, e ha raccontato il backstage delle foto: neanche lei riesce a trattenere la risata di fronte alla fotocamera!

A cura di Beatrice Manca

Michelle Hunziker è uno dei volti più amati del piccolo schermo: dopo il successo del programma Michelle Impossibile, la conduttrice svizzera si è ritagliata un po' di tempo per sé e per la sua famiglia tra una puntata di Striscia La Notizia e l'altra, visto che da poco è diventata nonna. Per le feste di Pasqua è tornata in Svizzera, la sua terra d'origine, insieme alle figlie Sole e Celeste, per un weekend all'insegna del relax: tra una passeggiata sul ghiacciaio e un corso di cioccolateria, Michelle Hunziker ha anche sfoggiato outfit glamour e sexy. Le foto, però, non sono proprio andate come pensava…

Michelle Hunziker in nero come Eva Kant

La Pasqua appena è stata veramente speciale per la famiglia Hunziker-Ramazzotti, grazie all'arrivo del piccolo Cesare. Aurora Ramazzotti si sta godendo questo momento speciale con il bebé e di recente ha anche mostrato le foto della primissima uscita nella natura con pile e occhiali da sole. Negli stessi giorni Michelle Hunziker, in Svizzera, sfoggiava il perfetto guardaroba ‘resort' tra maglioni in lana, dolcevita e tute bianche griffate. Per la sera però ha deciso di puntare tutto sulla sensualità: tra i vari look sfoggiati su Instagram colpisce soprattutto un abito in maglia aderente nero con collo alto e maniche lunghe. La linea elegante e affusolata è stata valorizzata da pump in vernice e dai capelli raccolti: una vera Eva Kant moderna.

Michelle Hunziker via Instagram

Michelle Hunziker svela il backstage delle foto

Michelle Hunziker è abituata all'obiettivo e ama mostrare la sua quotidianità. Anche lei, però, a volte non riesce a ‘fingere' una posa sexy: su Instagram ha mostrato le foto del suo look total black svelando il dietro le quinte dello scatto. "Quando chiedi all'amica di farti una foto…tenti lo sguardo sexy, ci provi… ma poi ti scappa da ridere!". Hunziker una di noi, insomma: nelle varie istantanee condivise nelle storie si vede la conduttrice tv camminare a passo sicuro lungo un corridoio per poi scoppiare in una risata spontanea (che la rende ancora più bella!)