Michelle Hunziker, Pasqua sul ghiacciaio: sfida il gelo con la tuta bianca griffata La conduttrice è in Svizzera con le figlie Sole e Celeste: anche a 3400 metri di altezza Michelle Hunziker non rinuncia allo stile, tra occhiali da sole e dolcevita.

A cura di Beatrice Manca

Michelle Hunziker si prepara a festeggiare la prima Pasqua da nonna: la figlia Aurora Ramazzotti ha dato alla luce un maschietto, Cesare, pochi giorni fa e la conduttrice non potrebbe essere più felice. Mentre Aurora e Goffredo si godono i primi giorni in tre, circondati dall'affetto e da tantissimi regali, ‘nonna' Michelle è partita alla volta della Svizzera, la sua terra d'origine, insieme alle figlie Sole e Celeste. Sabato ha portato le bambine in un posto speciale: nel cuore di un ghiacciaio! Su Instagram ha mostrato il percorso per arrivarci, grazie a una teleferica con vista mozzafiato. Anche a 3400 metri di quota Michelle Hunziker non rinuncia allo stile e si veste in tema, tutta di bianco, con tuta griffata e occhiali da sole.

Michelle Hunziker

La gita sul ghiacciaio con le figlie Sole e Celeste

Avevamo lasciato Michelle Hunziker con un look "Hogwarts" alla festa di compleanno dell'ex marito Tomaso Trussardi e la ritroviamo in versione alpinista, vestita di bianco da capo a piedi. La svizzera è un posto speciale per l'irresistibile volto televisivo, e stavolta ha voluto condividere l'esperienza con le sue bambine e con i follower. Hunziker ha spiegato il percorso effettuato per arrivare sul ghiaccio, passando con il treno attraverso la stazione più alta d'Europa, per poi mostrare la suggestiva atmosfera nei corridori di ghiaccio. Infine, dopo aver raggiunto la vetta, la conduttrice si è goduta un meritato brindisi. Una volta tornata in albergo si è coccolata con un pomeriggio di skincare usando i prodotti beauty del suo brand.

Michelle Hunziker indossa Armani

Il look griffato di Michelle Hunziker ad alta quota

Anche in cima a una montagna – letteralmente – Michelle Hunziker non rinuncia al suo stile glamour e raffinato. Ha sfidato il freddo con una tuta imbottita della linea sportiva di Armani, forse proprio della nuova collezione Neve, abbinandola a scarponcini tecnici e a uno zaino nero. Sotto alla giacca ha indossato un maglione a collo alto bianco, caldo e chic, e infine ha indossato un paio di occhiali scuri per riparare gli occhi dai raggi solari, particolarmente forti ad alta quota. Cosa avrà organizzato per il pranzo di Pasqua?