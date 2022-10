Michelle Hunziker punta sull’eleganza senza tempo: per l’autunno indossa il classico trench Michelle Hunziker è molto impegnata sul fronte lavorativo e sui social non perde occasione per documentare ogni singolo dettaglio. Nelle ultime ore ha puntato sull’eleganza senza tempo del trench, proponendo un look che si rivelerà perfetto per l’autunno.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è impegnatissima sul fronte lavorativo: oltre a gestire la sua attività da imprenditrice con il brand di cosmetici che ha lanciato, Goovi, vola anche spesso in Germania per alcune apparizioni sulla tv locale. È proprio quanto successo nelle ultime ore e non ha potuto fare a meno di documentare tutto sui social con foto e Stories, rivelando il look scelto per la giornata. La conduttrice, sotto la supervisione della fidata make-up artist Laura Barenghi, ha puntato sull'eleganza senza tempo del classico trench, proponendo ai followers un outfit che si rivelerà perfetto per l'autunno 2022.

La jumpsuit nera di Michelle Hunziker

Lo stile autunnale di Michelle Hunziker è particolarmente eclettico: fino ad ora ha spaziato tra completi molto diversi tra loro, da quello in stile Barbie Girl per la festa di Sole a quello color panna, fino ad arrivare ai tailleur mannish a costine in arancione. Nelle ultime ore ha ancora una volta rinnovato il look puntando su qualcosa di evergreen e dall'eleganza senza tempo. Per un impegno lavorativo in Germania ha indossato una jumpsuit nera, un modello con i pantaloni a sigaretta dalla linea classica e la parte superiore a camicia in un tessuto che sembra essere pelle. Non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di décolleté di vernice in tinta.

Il look autunnale di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker rilancia il trench

La vera chicca dell'outfit, però, è il soprabito. Niente blazer, mantelli o cappotti, la Hunziker ha preferito uno dei must intramontabili dell'autunno: il trench color sabbia. Il modello che ha scelto è lungo fino ai piedi, ha le maniche ampie e non ha nessun bottone sul davanti, dunque può essere indossato solo aperto, così da scendere svasato lungo la silhouette. Capelli spettinati dal vento, smalto rosso fuoco e sguardo dritto in camera: Michelle non ha nulla da invidiare alle dive internazionali sia in fatto di bellezza che di stile.