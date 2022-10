Michelle Hunziker cambia look per l’autunno: la nuova acconciatura è con le onde selvagge Michelle Hunziker ha cambiato look per l’autunno. Sui social si è mostrata in viaggio con la sua stylist, rivelando un’acconciatura inedita. Niente più capelli lisci, ora li porta ondulati e selvaggi.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è impegnatissima sul fronte professionale: promuove il suo marchio di cosmetici, partecipa a programmi tv tedeschi ed è continuamente in viaggio in giro per l'Italia per shooting ed eventi mondani. Di recente si era concessa una piccola pausa dal lavoro per festeggiare il compleanno "total pink" della figlia Sole Trussardi, ma ora è tornata alla sua normale routine. Questa mattina, ad esempio, è partita con la stylist e ne ha approfittato per mostrare sui social il nuovo look che si rivelerà perfetto per l'autunno. Completo panna, cappotto a quadroni e acconciatura inedita: ecco tutti i dettagli dell'outfit da viaggio della conduttrice svizzera.

Il nuovo hair look di Michelle Hunziker

L'avevamo lasciata in tailleur al gender reveal party di Aurora Ramazzotti e oggi ritroviamo Michelle Hunziker in partenza per un evento lavorativo. Si è svegliata prestissimo questa mattina e, dopo essersi sottoposta a una sessione di trucco e parrucco, ha mostrato il risultato finale sui social. Si è immortalata in primo piano con un impeccabile trucco smokey eyes che ha messo in risalto gli occhi e una nuova acconciatura. Niente più pieghe extra lisce, trecce o raccolti bon-ton, la conduttrice ha tenuto i capelli sciolti e puntando su delle onde naturali e extra voluminose che hanno aggiunto un tocco sauvage alla sua immagine.

Michelle Hunziker in partenza con la sua stylist

Michelle Hunziker punta sul color panna per l'autunno

Se qualche giorno fa Michelle aveva puntato su un colore tipicamente autunnale, l'arancione, ora ha preferito una nuance più candida, il panna. Per partire ha infatti abbinato un paio di pantaloni palazzo a un gilet di lana in tinta, un modello a costine e a collo alto. Per completare il tutto ha scelto una maglia bianca della quale si intravedevano solo le maniche e una borsa in tinta. Non sono mancati gli accessori a contrasto, dagli stivaletti ruggine col tacco kitten al maxi cappotto a righe con una cintura coordinata intorno al punto vita. Insomma, l'autunno sembra essere la stagione preferita della Hunziker: tra maglioni, soprabiti e tailleur over non potrebbe essere più trendy

