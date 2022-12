Michelle Hunziker in versione “monacale”: il nuovo look è dark ma con la maxi cintura rock Michelle Hunziker ha mostrato il suo nuovo look sui social, sorprendendo tutti con un insolito stile monacale. Sebbene l’abito sia casto e dark, lo ha arricchito con una cintura dall’animo rock.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è impegnatissima sul fronte lavorativo: ogni giorno si mostra alle prese con un nuovo progetto, anche se mantiene un certo riserbo fino a quando non arriva il giorno dell'evento. Come se non bastasse, sul piano privato sta vivendo un periodo particolarmente felice: oltre a essere di nuovo vicina a Tomaso Trussardi, tra qualche mese diventerà nonna per la prima volta grazie alla figlia Aurora Ramazzotti. La sua routine quotidiana, però, non è ancora cambiata e lo dimostra sui social, dove non esita a documentare tutti i suoi spostamenti. Questa mattina, ad esempio, si è scattata un selfie per rivelare il "look of the day", sorprendendo i followers con qualcosa di davvero insolito.

Il look total black di Michelle Hunziker

Siamo sempre stati abituati a vedere Michelle Hunziker colorata e scintillante, negli ultimi tempi ha spaziato tra sensuali tubini cut-out e maxi abiti principeschi in total pink ma, forse complice l'arrivo del freddo, di recente ha cambiato registro. La conduttrice ha cambiato radicalmente stile sfoggiando un insolito outfit all'insegna della sobrietà e dal mood "monacale". Sui social ha postato un selfie allo specchio realizzato poco prima di uscire e, al motto di "Look of the day", si è mostrata in total black con un vestito lungo e rigoroso, un modello con le maniche lunghe e leggermente a pipistrello, il collo alto e la gonna scampanata che le arriva alle caviglie.

Michelle Hunziker in total black

Michelle Hunziker segue il trend della maxi cintura

Per completare il tutto Michelle ha puntato ancora sulla sobrietà con un raccolto tiratissimo e con un paio di stivaletti di pelle nera. A fare la differenza, però, è stato uno degli accessori: una maxi cintura che le ha segnato il punto vita con sensualità, un modello incrociato con una grossa fascia di pelle arricchita da una cinturina più piccola decorata con delle mini borchie gold. Così facendo, la Hunziker non solo ha sfoggiato uno dei must di stagione ma ha anche aggiunto al look "monacale" un dettaglio rock e bondage. Non è forse grintosa e glamour anche in questa rigorosa versione dark lady?