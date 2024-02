Michelle Hunziker alle Maldive con la figlia: San Valentino in coordinato con i look rossi Come ha trascorso il San Valentino Michelle Hunziker? Alle Maldive con la figlia, approfittandone per sfoggiare un look rosso coordinato al suo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Michelle Hunziker tornerà presto in tv con la terza edizione di Michelle Impossible, il one woman show di Canale 5 che da diversi anni la vede protagonista tra balli, canti e performance spettacolari. Sebbene pare che manchi pochissimo al debutto, da qualche giorno a questa parte ha messo in pausa le prove sul palco ed è volata alle Maldive. Lo ha fatto per motivi lavorativi e infatti di recente ha posato per un esclusivo shooting tra bikini e costumi tra le acque cristalline del luogo. Non per questo, però, ha rinunciato alla compagnia della figlia, anzi, è proprio con lei che ha trascorso il San Valentino.

Il San Valentino alle Maldive di Michelle Hunziker

Si chiama Diamonds Thudufushi ed è il meraviglioso resort in cui sta soggiornando Michelle Hunziker con il suo staff al completo. Solo ieri, però, ha rivelato che a farle compagnia c'è anche una delle due figlie più piccole.

Michelle Hunziker alle Maldive

Le due hanno posato abbracciate sullo sfondo del mare cristallino delle Maldive, per la precisione davanti a un decoro floreale creato per celebrare al meglio il 14 febbraio, ovvero un maxi cuore realizzato con delle rose rosse intrecciate. Sorrisi smaglianti, abbronzatura appena accennata ed entusiasmo evidente: mamma e figlia non avrebbero potuto trascorrere un San Valentino più bello e romantico.

Leggi anche Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti brillano a All Together Now: vestono coordinate alla finale

Michelle Hunziker in tutina

Mamma e figlia in coordinato in vacanza

Per un'occasione speciale come San Valentino mamma e figlia non hanno rinunciato allo stile, anzi, ne hanno approfittato per sfoggiare dei look coordinati e a tema. Hanno scelto entrambe il colore rosso: se da un lato la piccola ha optato per un abitino a balze con scollo a barca e maniche a palloncino, la mamma ha preferito una tutina a effetto chemisier. Si tratta di un modello con i pantaloncini corti, i bottoni sul davanti e una cintura in tinta intorno al punto vita, tutto decorato con dei rombi panna su un fondo total red. Le due non sono forse adorabili e glamour in rosso per la festa degli innamorati?

Mamma e figlia alle Maldive