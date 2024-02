Michelle Hunziker in vacanza alle Maldive, quanto costa il resort di lusso Michelle Hunziker è volata alle Maldive per uno shooting di lavoro ma ha scelto di portare con sé anche una delle figlie più piccole. Per il suo soggiorno ha scelto un resort di lusso, cosa offre e quanto costa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Michelle Hunziker è volata alle Maldive per uno shooting di lavoro. I dettagli del progetto non sono stati rivelati, ma la conduttrice ha condiviso con i fan alcuni momenti in anteprima, ritratta tra bikini e costumi interi nelle acque cristalline della mecca dei subacquei. Mettendo in pausa per un po' le prove del suo show Michelle Impossible, la showgirl ne ha approfittato per godersi qualche giorno di mare una delle figlie più piccole, pubblicando anche una foto che le immortala vestite coordinate per San Valentino.

Michelle Hunziker alle Maldive

In che resort alloggia Michelle Hunziker alle Maldive

Michelle Hunziker ha scelto per lei e per il suo staff il Diamonds Thudufushi Resort, una location dotate di ampie ville, un centro benessere che offre trattamenti ayurvedici e un centro immersioni. Per raggiungere questo angolo di paradiso bastano 20 minuti di volo in idrovolante dall'Aeroporto Internazionale di Malè. Il resort è composto da diverse tipologie di stanze, dai bungalow sulla spiaggia, alle palafitte sul mare, di diverse dimensioni. Alcune villette sono dotate di Jacuzzi e piscina, oltre alla spa all'interno del complesso è presente anche una boutique di Spherique, infermeria con assistenza medica 24 ore su 24, una farmacia e una biblioteca.

Michelle Hunziker con la figlia alle Maldive

Quanto costa il resort di Michelle Hunziker

Per la villetta più lussuosa il costo è di circa 3mila euro a notte, mentre con servizio all inclusive. Il prezzo comprende oltre alla colazione, pranzo e cena, anche tutti i drink, il cocktail di benvenuto, il rifornimento giornaliero del mini bar, canoa e windsurf, l'equipaggiamento per fare snorkeling con tour guidato alla scoperta della barriera corallina.

