Melissa Satta è pronta per la primavera: completo verde mela e onde tra i capelli Melissa Satta è tornata in tv con una nuova puntata di Sky Calcio Club e per l’occasione ha sfoggiato un look perfetto per la primavera. Completo verde mela, sandali col tacco a spillo e capelli ondulati: in quante la imiteranno all’arrivo della bella stagione?

A cura di Valeria Paglionico

Melissa Satta è tra le presenze fisse di Sky Calcio Club, il programma domenicale dedicato alle partite di Serie A, sul cui palco appare sempre glamour e sofisticata. Dopo aver preso parte alla Milano Fashion Week con maxi stivali e shorts, ieri è tornata a ricoprire il ruolo di presentatrice ma senza rinunciare alla sua innata passione per la moda. Il look sfoggiato per la diretta serale è all'insegna della freschezza e si rivelerà perfetto per la primavera alle porte: tra il colore verde mela del completo e le onde sbarazzine tra i capelli, l'ex velina sembra essere prontissima per l'arrivo della bella stagione.

Melissa Satta veste low-cost

Se negli ultimi tempi aveva optato sempre per degli outfit griffati, da quello a scacchi di Louis Vuitton al tailleur panna di Stella McCartney, ora Melissa Satta ha optato per un completo verde mela low-cost dallo stile mannish (firmato Zara). Ha abbinato un paio di pantaloni palazzo con la cintura di tessuto incorporata (prezzo 39,95 euro) a una giacca in tinta monopetto e leggermente over (59,95 euro). Per completare il tutto ha scelto una camicia crop dalla scollatura generosa e con dei laccetti legati intorno al busto (39,95 euro). L'unico dettaglio griffato? I sandali coordinati di Jimmy Choo, il modello Azia di raso e pelle in total green con un vertiginoso tacco a spillo (prezzo 675 euro).

Melissa Satta col completo di Zara

Come avere le onde di Melissa Satta

Al di là del completo verde mela, la vera novità nel look di Melissa Satta è l'acconciatura. L'ex velina ha sempre portato i capelli lunghi e lisci ma da qualche tempo a questa parte ha rivoluzionato il suo stile. Oltre ad aver aggiunto una frangia sbarazzina, opta spesso per degli styling mossi dall'effetto naturale. Complice la primavera alle porte, ora ha optato per delle adorabili beach waves. Come le ha realizzate? Con un ferro arricciacapelli come rivelato in un video social nel quale ha documentato ogni dettaglio beauty della sua preparazione. In quante prenderanno ispirazione dal suo hair look durante la bella stagione?