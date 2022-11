Meghan Markle veste casual: in giacca a vento e berretto invita gli americani al voto Meghan Markle è il primo membro della famiglia reale britannica ad aver votato in un’elezione americana. La duchessa ha partecipato anche alle midterm, le elezioni di metà mandato negli USA. Ha condiviso una nuova foto sui social per invitare gli americani a votare.

A cura di Giusy Dente

Negli Stati Uniti sono in corso le elezioni di metà mandato: servono ad eleggere nuovi rappresentanti che andranno a comporre entrambe le Camere del Congresso. In quanto cittadina americana residente a Montecito, Meghan Markle due anni fa ha potuto votare in occasione delle elezioni che hanno visto il trionfo di Joe Biden. Oggi, dunque, ha potuto partecipare anche alle midterm elections. La duchessa del Sussex ha con orgoglio esercitato il suo diritto di voto e ha invitato gli americani a fare altrettanto. Ha condiviso una foto che racconta molto.

Meghan Markle è attiva in politica

La duchessa del Sussex si interessa molto di politica e temi sociali: in precedenza si è addirittura ipotizzato un suo futuro coinvolgimento diretto alla presidenza degli Stati Uniti. Fare parte della royal family era senza dubbio un limite per lei, donna così tanto ambiziosa e desiderosa di partecipare alla vita politica. Ai Windsor, infatti, è chiesta una grande neutralità: nessuno dei membri della famiglia può schierarsi apertamente, né far trapelare le proprie preferenze. Due anni fa Meghan Markle, all'indomani della Megxit che ha sancito la fine dei rapporti coi Windsor, ha potuto venire meno a questa regola. Ha indossato una T-shirt e una mascherina con riferimenti al giudice della Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg. Durante un intervento televisivo, ha anche parlato delle presidenziali in America. Ora, in occasione delle midterm elections, è tornata sul tema.

in foto: giacca a vento Cuyana

La duchessa è fiera di votare

Nella nuova foto condivisa sul sito Archewell, l'associazione dei duchi di Sussex, Meghan Markle veste i panni della perfetta elettrice americana. È una veste che la inorgoglisce molto. La duchessa ha continuamente rilasciato dichiarazioni politiche dopo la Megxit e nel 2020 è diventata il primo membro della famiglia reale britannica a votare per un presidente in un'elezione americana. A differenza sua (che è nata negli Stati Uniti e ha la cittadinanza), Harry è invece cittadino del Regno Unito: lui non può votare.

Nella nuova foto la duchessa indossa una giacca a vento Cuyana (brand di cui è fan) color blu navy. Costa 296 euro, ma al momento sul sito è disponibile solo in un'altra colorazione. Indossa anche un maglioncino grigio, sulla testa ha un berretto da baseball col logo Archewell e spicca l'adesivo applicato sulla giacca: indica che ha votato. Ha invitato i cittadini a fare altrettanto: "Oggi è il giorno delle elezioni negli Stati Uniti! È ora di uscire e votare" si legge sulla pagina.

Cosa suggerisce il linguaggio del corpo della duchessa

Judi James, un'esperta di linguaggio del corpo, ha parlato in esclusiva con Express per analizzare l'espressione di Meghan nella nuova fotografia. Ha detto: "Meghan potrebbe essere un qualsiasi elettore che festeggia dopo aver appena espresso il proprio voto nei sondaggi. La sua espressione facciale è speciale qui però. Il sorriso della bocca è ampio e simmetrico, ma è l'espressione degli occhi che rende davvero viva questa posa. È un'espressione di eccitazione. Meghan è un'appassionata attivista nell'incoraggiare le persone a votare. Questa posa la fa sembrare un'esperienza elettrizzante".