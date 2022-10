Meghan Markle in rosso, Harry con la cravatta: i look per i ritratti ufficiali che “sfidano” i Royals Il principe Harry e Meghan Markle hanno rilasciato dei nuovi ritratti ufficiali di coppia e in molti hanno insinuato che si tratti di una “sfida” al nuovo re Carlo III. La cosa certa è che i due appaiono eleganti e glamour fianco a fianco: ecco tutti i dettagli dei loro look.

A cura di Valeria Paglionico

Foto di Misan Harriman

Harry e Meghan Markle potranno pure essersi allontanati dalla Royal Family da oltre due anni ma continuano a far parlare di loro e del complesso rapporto con i Windsor. Dopo aver partecipato a tutte le commemorazioni funebri che si sono tenute a Londra dopo la morte di Elisabetta II, sono tornati in America e hanno ripreso la loro "normale" quotidianità fatta di impegni familiari e progetti lavorativi. Nelle ultime ore hanno rilasciato dei nuovi ritratti ufficiali realizzati dal fotografo di fiducia Misan Harriman (lo stesso che aveva immortalato la piccola Lilibet Diana durante il suo primo compleanno), apparendo solenni ed eleganti fianco a fianco: ecco i dettagli dei loro look e perché hanno diffuso gli scatti proprio ora.

I look di Harry e Meghan nei nuovi ritratti ufficiali

I nuovi ritratti ufficiali di Harry e Meghan sono due, il primo a colori e a mezzo busto, il secondo in bianco e nero realizzato lateralmente. Ad attirare le attenzioni è soprattutto la Markle col suo look fiammante: ha abbinato un paio di pantaloni palazzo a vita alta a una camicia bon-ton col fiocco intorno al collo, entrambi sono in rosso fuoco firmati Another Tomorrow. Gioielli d'oro, dagli orecchini a cerchio agli anelli, coda di cavallo alta e sguardo fiero che guarda dritto in camera: la Duchessa non ha avuto paura di tenere Harry per mano ora che ha detto addio all'etichetta reale. Il marito non è stato da meno in fatto di eleganza: con un completo nero su misura coordinato alla cravatta ha dato l'ennesima prova del fatto che ha conservato l'animo da principe anche nella sua "nuova vita" americana.

Look Another Tomorrow

Perché Harry e Meghan hanno diffuso le foto ora?

Dove abbiamo già visto i due outfit di Harry e Meghan? A Manchester durante il One Young World Summit, il primo evento britannico a cui i due avevano partecipato insieme dopo la Megxit, andato in scena esattamente tre giorni prima della morte della regina Elisabetta II. La cosa che in pochi immaginano è che le foto non sono arrivate in un momento casuale, i Sussex hanno deciso di rilasciarle poco dopo che re Carlo ha diffuso il nuovo ritratto della Royal Family "regnante" con Camilla, William e Kate Middleton al suo fianco. Così facendo i Sussex hanno rispettato il periodo di lutto nazionale ma allo stesso tempo hanno rimarcato la loro distanza dai Windsor tenendosi per mano e fregandosene di ogni tipo di dress code istituzionale. I tabloid già insinuano che con le immagini inedite i Duchi abbiano voluto mettere in ombra il nuovo sovrano, ma la verità è che semplicemente hanno rimandato a lungo l'uscita degli scatti (che sarebbero dovuti essere rilasciati un mese fa al termine del tour europeo bruscamente interrotto dalla morte di Elisabetta II).