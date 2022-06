Lilibet Diana adorabile nella foto per il primo compleanno: ha gli stessi capelli rossi di Harry Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, la seconda figlia del principe Harry e di Meghan Markle, è diventata protagonista di un adorabile ritratto ufficiale. La foto è stata realizzata a Londra durante il suo primo compleanno e la mostra meravigliosa con un abitino color ghiaccio e gli stessi capelli rossi del papà.

A cura di Valeria Paglionico

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, la seconda figlia del principe Harry e di Meghan Markle, ha compiuto 1 anno il 4 giugno ma solo nelle ultime ore è stata rilasciata la sua nuova foto ufficiale ed è letteralmente adorabile. Sarà perché non si voleva oscurare la regina durante i festeggiamenti per il Giubileo di Platino o perché semplicemente i genitori hanno preferito godersi il compleanno della bimba lontano dai riflettori, ma la cosa certa è che il dolce ritratto è arrivato con qualche giorno di ritardo rispetto a quanto previsto. Al di là del look con abitino ghiaccio e fiore tra i capelli, il dettaglio che ha attirato maggiormente le attenzioni del pubblico è stat l'incredibile somiglianza col papà Harry (dal quale ha ereditato l'iconica chioma rossa).

Il primo compleanno di Lilibet Diana

I Sussex hanno festeggiato il primo compleanno di Lilibet Diana a Londra, per la precisione in una delle loro vecchie case, Frogmore Cottage, dove hanno organizzato un pic-nic informale e intimo con amici e familiari. La bimba non ha solo avuto la possibilità di incontrare per la prima volta la sua bisnonna, la regina Elisabetta II, è anche diventata protagonista di un ritratto ufficiale realizzato dal fotografo Misan Harriman. È stato proprio quest'ultimo a condividere l'immagine sui social, accompagnandola alla didascalia: "È stato un tale privilegio celebrare il primo compleanno di Lilibet con la mia famiglia e la sua! Gioia e trucca-bimbi tutt'intorno". Nell'album c'è anche un altro scatto in cui viene mostrata la piccola: appare dolcissima tra le braccia di una inedita Meghan Markle senza trucco.

Lilibet nella foto di Misan Harriman

Il look di Lilibet per il ritratto ufficiale

Il motivo per cui il post è arrivato "in ritardo" rispetto al compleanno? I Sussex non volevano distogliere l'attenzione dalla sovrana, visto che la cosa sarebbe stata interpretata come l'ennesima sfida alla monarchia. Fino ad ora Lilibet era stata mostrata in pubblico solo una volta, ovvero nella cartolina di Natale, ed è chiaro che una seconda foto avrebbe creato non poco scalpore. Per il primo compleanno è stata rispettata la tradizione reale e le è stato dedicato un adorabile ritratto in primissimo piano. Per l'occasione è stata immortalata seduta in un prato con indosso un abitino ghiaccio con le ruches sulle maniche e delle decorazioni in pizzo San Gallo sullo scollatura. A completare il look candido è stato un fiocco total white tra i capelli. Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni del pubblico? La piccola è identica a Harry: ha la sua stessa chioma rosso fuoco e il suo stesso sguardo malandrino.