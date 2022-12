Meghan Markle, il dolce ricordo della regina Elisabetta II nella serie: “La consideravo una nonna” Nella serie Netflix Harry & Meghan non poteva mancare il dolce ricordo della regina Elisabetta II. La cosa che in pochi si aspettavano è che sarebbe stata la Markle a spendere delle tenere parole per lei: ecco cosa ha raccontato della compianta sovrana.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle e il principe Harry hanno rilasciato gli episodi finali della loro docu-serie e le sorprese non sono mancate. Hanno raccontato alcuni dettagli inediti del matrimonio, dalla mattinata serena a poche ore dal sì della Duchessa ai segreti del suo abito da sposa, e hanno mostrato per la prima volta delle immagini inediti dei figli Archie e Lilibet. Naturalmente non sono mancati i riferimenti alla regina Elisabetta II, anche se non è chiaro se al momento delle registrazioni fosse già morta. La cosa certa è che, nonostante i giornali di gossip abbiano sempre parlato di rapporti difficili tra suocera e nuora, la Markle l'ha ricordata con affetto e tenerezza.

La giornata passata da sola con la regina

Dopo la Megxit i media hanno sempre fatto riferimento a dei rapporti tesi tra Meghan Markle e la regina ma nella serie di Netflix è stata la stessa Duchessa a smentire le voci. Ha raccontato che una delle giornate che ricorda con più nostalgia della sua "vecchia vita di corte" è quella cha ha passato nel Cheshire con la sovrana. Era giugno 2018, aveva da poco sposato Harry e per motivi istituzionali doveva prendere parte a una visita ufficiale al fianco della monarca, quella organizzata a bordo dell'iconico treno reale. La cosa che non si aspettava è che si sarebbe incredibilmente divertita (come dimostrano le vecchie foto in cui appare sorridente e raggiante).

Il giorno in cui Meghan e The Queen hanno preso il treno reale insieme

I ricordi di Meghan Markle

La Markle, inoltre, ha spiegato di essere sempre stata trattata come una di famiglia dalla regina. Vista l'affabilità di quest'ultima, non ha mai sentito il peso della sua autorità, anzi, l'ha sempre vista come una nonna dolce e premurosa. "Dopo il matrimonio abbiamo preso il treno reale insieme, abbiamo fatto colazione quella mattina e mi sono divertita molto con lei. L'ho trattata come la nonna di mio marito ma sapevo che doveva esserci un atteggiamento completamente diverso quando eravamo in pubblico", ha dichiarato Meghan. Ha inoltre raccontato che una volta in auto la sovrana l'ha coperta con un suo plaid durante una giornata particolarmente fredda e che, lontana dai riflettori, era super divertente. Insomma, Meghan ricorda Elisabetta II con dolcezza e di sicuro non dimenticherà mai questi dolci momenti "di coppia".