Meghan Markle e il “mistero” sul look sfoggiato al primo appuntamento con Harry Cosa indossava Meghan Markle al primo appuntamento con Harry? A rivelarlo è stato il principe in Spare, anche se quanto da lui dichiarato è andato in contrasto con una vecchia intervista rilasciata dalla moglie.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle e il principe Harry hanno dimostrato che il loro amore è così forte da essere capace di superare ogni limite: hanno detto addio ai Royals, si sono trasferiti in America e hanno formato una famiglia tutta loro con i piccoli Archie e Lilibet. In quanti, però, conoscono ogni singolo dettaglio della loro storia? Se i più curiosi non sono stati soddisfatti dalla serie Netflix che li ha visti protagonisti, saranno lieti di sapere che il principe è tornato a parlare del primo appuntamento nell'autobiografia Spare. Il dettaglio che in molti hanno notato è che entrambi si sono soffermati sul look che era stato scelto per l'occasione dall'allora futura Duchessa, peccato solo che le due descrizioni non coincidano.

Harry spiega cosa indossava Meghan al primo incontro

È ormai risaputo che Harry e Meghan si siano incontrati grazie a degli amici in comune, che nell'ormai lontano 2016 avevano organizzato per loro un appuntamento al buio in un club privato a Soho House. Cosa sfoggiava la Duchessa in quella che si è rivelata la serata più bella della sua vita? Le parole del marito in Spare sono state queste: "Indossava un maglione nero, jeans e tacchi. Non ne capivo nulla di vestiti ma sapevo che era chic". I fan della coppia che ricordano con precisione tutti i dettagli della relazione hanno notato una piccola incongruenza in questa dichiarazione: in un'intervista risalente al 2018, infatti, Meghan aveva descritto un outfit completamente diverso.

La versione di Meghan Markle

Nel settembre 2018, ovvero pochi mesi dopo il Royal Wedding, Meghan Markle è tornata a ricordare il primo appuntamento con Harry in un'intervista esclusiva, soffermandosi soprattutto sul look che aveva scelto per la serata. La Duchessa ha fatto riferimento a un abito blu, dunque a qualcosa di completamente diverso rispetto a quanto detto successivamente dal marito. Chi dei due ha ragione? Entrambi, solo che probabilmente Meghan non ha considerato il primo incontro un vero e proprio appuntamento. In Spare, infatti, Harry ha parlato anche del secondo incontro, in occasione del quale la futura moglie indossava un "grazioso prendisole blu". Insomma, a quanto pare entrambi ricordano ogni minimo dettaglio dei primi momenti trascorsi insieme e la cosa li rende ancora più adorabili.