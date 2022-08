Il primo appuntamento di Harry e Meghan: dall’amore a prima vista agli incontri segreti Meghan Markle e il principe Harry sono ormai il simbolo dell’amore che non conosce ostacoli ma in quanti sanno com’è stato il loro primo appuntamento? Ecco tutti i dettagli dell’incontro.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle e il principe Harry sono ormai il simbolo dell'amore capace di superare ogni ostacolo: lei ha abbandonato la carriera da attrice, lui ha rinunciato ai privilegi reali, tutto solo per stare insieme per sempre e mettere su famiglia fianco a fianco. Su di loro si è detto praticamente tutto, dalle indiscrezioni sul Royal Wedding agli screzi con i Windsor che li hanno portati a trasferirsi in America, ma in quanti sanno com'è stato davvero il loro primo appuntamento? Sebbene si sia romanzato molto sull'incontro tra i due, ci sono alcuni dettagli che solo in pochissimi conoscono.

Chi ha fatto incontrare Harry e Meghan

Che si sia trasferita a Londra per trovare un marito facoltoso o che abbia fatto questa scelta semplicemente per motivi professionali, non importa, l'unica cosa certa è che Meghan Markle nel 2016 ha preso parte all'ormai leggendario appuntamento al buio con Harry. I due si sono incontrati nel mese di luglio nel club esclusivo Soho House, location gestita da un caro amico della Duchessa, Markus Anderson. Ad "architettare" il tutto sarebbero state però Misha Nonoo, stilista vicina dell'attrice, e Violet von Westenholz, amica del principe, due delle tante persone che vedevano la star e il rampollo reale decisamente compatibili (almeno sulla carta).

Harry e Meghan, la storia di un amore leggendario

Dopo quel fatidico primo appuntamento, i due si sarebbero sentiti ogni sera al telefono e avrebbero fatto di tutto per organizzare delle altre uscite, il tutto evitando i paparazzi curiosi. Insomma, tra di loro è stato letteralmente amore a prima vista e, a quanto pare, il tempo ha dato ragione alle loro emozioni. Ad aiutarli a evitare i riflettori sarebbe stata Eugenia di York, cugina di Harry, che avrebbe accettato di volare a Toronto con Jack Brooksbank, così da permettere a Harry di viversi l'amore nella più totale discrezione. Il resto è ormai storia: il principe e la Markle non si sono mai più separati, si sono sposati il 19 maggio 2018 e insieme, dopo aver avuto il primo figlio Archie, si sono trasferiti in America, dove sono stati lieti di accogliere la secondogenta Lilibet Diana.