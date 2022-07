Meghan Markle ama il lusso e la vita agiata: ecco come l’hanno soprannominata in California Meghan Markle vive a Montecito (California) con Harry e i figli. Ama il lusso e gli agi: questo le è valso un particolare soprannome dalla gente del posto.

A cura di Giusy Dente

La Megxit ha segnato un punto di non ritorno, nella storia della royal family britannica. L’uscita di scena del principe Harry ha fortemente compromesso i rapporti con gli altri membri della famiglia, ma lui ben consapevole di andare incontro alla loro disapprovazione ha ugualmente scelto l’amore. Il duca di Sussex due anni fa si è trasferito con la moglie Meghan Markle e col piccolo Archie in California, a Montecito, dicendo addio agli obblighi ma anche ai privilegi del suo ruolo. Ora la sua vita è molto diversa: niente etichetta, niente formalità, tutto molto più rilassato rispetto alla vita a Buckingham Palace. Qui la situazione era insostenibile soprattutto per sua moglie, che in una successiva intervista ha parlato di un clima teso e difficile, con tanto di ombra del razzismo nei suoi confronti. L’ex attrice non è mai stata davvero accettata al fianco di Harry, non è mai stata ben vista né ha mai goduto di vera stima e affetto da parte dei reali. Certamente il suo è un bel caratterino, che non è passato inosservato anche ai cittadini di Montecito, che infatti le ha dato un soprannome.

Meghan Markle è la principessa di Montecito

Sono passati due anni e mezzo da quando Harry e Meghan si sono trasferiti in California, cominciando una nuova vita, non più da membri senior della famiglia reale. La coppia vive coi due figli (nel frattempo è nata anche Lilibet Diana) in una villa esclusiva situata a Montecito, una cittadina di Santa Barbara, vicino a Los Angeles. Qui conducono uno stile di vita meno controllato, ma comunque lussuoso.

Non è affatto un mistero che alla duchessa di Sussex piaccia il lusso. E non è un caso che sia stata soprannominata dalla gente del posto "la principessa di Montecito". Lo ha confidato una fonte a Closer, rivelando: "C'è molto di più nel mondo di Meghan di quanto la gente pensi, lei tende a tenerlo privato, ma il suo status le dà molta influenza. Trascorre la maggior parte del suo tempo a Montecito, ma va a Los Angeles ogni settimana o giù di lì". Quando si tratta di pranzare o cenare al ristorante, la scelta cade sempre sulle migliori cucine gourmet e i migliori chef.

Insomma, è una vera buongustaia e pretende un trattamento di un certo livello: "Se va a Beverly Hills o West Hollywood a pranzo o a cena, generalmente chiama in anticipo e richiede un tavolo completamente appartato". Nonostante il suo passato di attrice, non frequenta molto il cinema: "Ma è noto che guardano proiezioni private a casa di Oprah e altri potenti attori di Los Angeles li hanno ospitati per cene e incontri".