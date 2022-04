Megan Fox con frangia e chignon: la nuova acconciatura è trendy e chic Megan Fox ha cambiato look in modo drastico, ha detto addio ai capelli portati sciolti e con la fila centrale e ha puntato su qualcosa di più trendy e chic. Oltre ad aver tenuto la chioma legata in uno chignon “effetto spettinato”, ha anche sfoggiato un’inedita frangia a tendina.

A cura di Valeria Paglionico

Megan Fox è una provocatrice nata e ormai non fa più scalpore vederla sui social con dei look audaci all'insegna della sensualità, spesso anche coordinati a quelli del futuro marito Machin Gun Kelly. Di recente, però, ha fatto parlare di lei non solo perché ha messo in mostra gli addominali scolpiti ma anche per aver cambiato drasticamente acconciatura. Siamo sempre stati abituati a vederla con i capelli lunghi e fluenti portati con la fila centrale ma ora ha rivoluzionato tutto, apparendo trendy e chic sul profilo Instagram: ecco la pettinatura dell'attrice da imitare assolutamente durante la primavera.

Il look blu cobalto di Megan Fox

Nelle scorse settimane Megan Fox aveva indossato prima un top dallo stile bondage, poi un outfit che ricordava "il divano della nonna", di recente ha preferito qualcosa di più futuristico ma senza rinunciare a qualche tocco provocante. Nei recenti scatti postati sui social ha sfoggiato un completo blu cobalto con dei pois tono su tono firmato Edikted, un modello che le ha lasciato il ventre tonico in mostra con micro gonna aderente e crop top dalle maniche trasparenti. Per completare il tutto ha scelto un audace paio di cuissardes in latex total black spuntati e col tacco a spillo firmati da Amina Muaddi.

Megan Fox in Edikted

Il nuovo hair look di Megan Fox

La vera novità nel look di Megan Fox sta però nell'acconciatura: ha detto addio ai capelli portati lunghi, fluenti e con la fila centrale e ha stravolto il suo stile. Negli scatti postati sul suo profilo è apparsa quasi irriconoscibile con uno chignon alto e all'apparenza "improvvisato", la cosa particolare è che lo ha portato con un'inedita frangia a tendina, uno dei must-have del momento. L'ha tenuta leggermente laterale e aperta, lasciando cadere dei ciuffi sui lati del viso. Così facendo ha messo in risalto non solo lo sguardo magnetico ma anche il trucco coordinato sia al completo che al colore degli occhi. Il bun effetto improvvisato non è forse la pettinatura da imitare assolutamente durante la bella stagione?