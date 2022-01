Matteo Berrettini, dagli Australian Open alla moda: è il vero divo dello sport italiano Il tennista Matteo Berrettini ci ha fatto sognare agli Australian Open, nonostante la sconfitta contro Nadal. Oggi è corteggiato dalla moda e posa per Boss.

A cura di Beatrice Manca

Matteo Berrettini posa per Boss

Il cappellino sempre girato al contrario, il fisico scolpito dallo sport e l'eleganza della semplicità, jeans e camicia di lino. Il tennista Matteo Berrettini ha appassionato legioni di fan con il suo gioco e con il suo stile fuori dal campo. L'avventura agli Australian Open è terminata alle semifinali, sconfitto da Rafa Nadal, ma anche in questa occasione ha dato una grande lezione di classe e sportività. Ciò che il pubblico ama di Berrettini è soprattutto la sua eleganza: non stupisce certo che sia sempre più corteggiato dal mondo della moda, tanto da diventare testimonial e ambassador di Hugo Boss.

Matteo Berrettini per BOSS

Lo stile di Matteo Berrettini fuori dal campo

Classe 1996, quasi due metri di altezza, occhi scuri e un'ombra di barba scura sul viso: Matteo Berrettini ha sempre avuto tutte le carte in regola per piacere anche a chi di tennis proprio non ne capisce nulla. Non a caso, per molti anni è stato sponsorizzato da Lotto, la storica azienda di abbigliamento sportivo di Trevignano.

Matteo Berrettini in campo

Lì è nato il vezzo di giocare con il cappellino girato all'indietro, forse per nessun'altra ragione che per la comodità, ma che nel tempo è diventata la sua firma di stile. Ma con il successo a Wimbledon – primo italiano a giocare una finale – è arrivata la consacrazione anche fuori dal campo.

Leggi anche Le foto di Ottavio Missoni, ambasciatore della moda italiana nel mondo

Matteo Berrettini ama i look casual

Matteo Berrettini è stato ricevuto al Quirinale con un impeccabile completo blu e ha rappresentato l'Italia al Met Gala, l'evento di moda più importante al mondo, sfilando sul red carpet in uno smoking Dolce&Gabbana insieme alla fidanzata Ajla Tomljanovic. Ma nella vita di tutti i giorni ama la semplicità: felpe con il cappuccio e outfit casual. Alla rivista Sportsfair ha dichiarato che si sente a suo agio in jeans e camicia di lino, un tocco veramente di classe.

Matteo Berrettini in completo con il presidente Mattarella

Matteo Berrettini è il nuovo volto di Boss

Era solo questione di tempo prima che la moda si accorgesse di Berrettini: a gennaio il tennista è diventato testimonial di BOSS, il brand che lo veste anche in campo. I suoi outfit bianchi e neri, con il cappellino sempre girato, fanno parte della capsule collection BOSS x Matteo Berrettini, dedicata proprio al tennis.

Matteo Berrettini in campo con una maglia BOSS

Il brand tedesco lo ha scelto come Global Ambassador per la nuova fase del brand, una scelta particolarmente significativa per due motivi: insieme al tiktoker Khaby Lame rappresenta l'Italia in una campagna pubblicitaria di stelle internazionali, Kendall Jenner inclusa. Inoltre, fino a poco tempo fa erano i calciatori i veri divi dello sport, tranne rare eccezioni. Ma Berrettini, con la sua grinta e la sua nonchalance, ha dimostrato di essere una vera stella, in campo e fuori.