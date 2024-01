Matrimonio da favola per la principessa del Brunei: tre abiti, bouquet di diamanti, tiara da 11 milioni Nozze da sogno nel Brunei tra il principe Abdul Mateen e la principessa Anisha Rosnah binti Adam. La sposa ha indossato tre abiti e gioielli preziosissimi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

La principessa del Brunei in Dior, Instagram @tmski

Si è chiuso il lungo ciclo di festeggiamenti in onore del principe Abdul Mateen del Brunei e della principessa Anisha Rosnah binti Adam. Il sultanato (nel nord dell'isola dei Borneo) ha ospitato ben 10 giorni di celebrazioni per gli sposi, tutto organizzato in grande stile e senza badare a spese. Il royal wedding si è svolto a partire dal 7 gennaio coinvolgendo ospiti giunti da ogni parte del mondo, desiderosi di partecipare al prestigioso evento. Erano in 5000 al banchetto nuziale ufficiale tra cui il re Abdullah e la regina Azizah della Malesia, il re Jigme e la regina Jetsun Pema del Bhutan, la principessa Noor di Giordania. La sposa ha stupito tutti con tre eleganti e affascinanti creazioni, sfoggiate rispettivamente durante la tradizionale Cerimonia delle polveri e poi nel fatidico giorno del sì. Immancabili preziosissimi gioielli, compresa una tiara di esorbitante valore.

La principessa durante la Cerimonia delle polveri, Instagram @tmski

I tre abiti della sposa

La Cerimonia delle polveri è una tradizione nuziale di buon auspicio. Vi partecipano gli sposi e le rispettive famiglie, che con questo rituale danno allo sposo e alla sposa la loro benedizione ufficiale, per poter cominciare una vita di coppia felice. Il momento clou è quello in cui i volti degli sposi vengono cosparsi di una miscela di polveri colorate. Per l'occasione la principessa Anisha Rosnah binti Adam, ha indossato un abito tradizionale rosso con vistoso copricapo e velo coordinato. Ben diversa la scelta nel giorno del sì, quando ha invece optato per due creazioni elegantissime, una firmata Dior e l'altra firmata Zuhair Murad, entrambi rigorosamente a maniche lunghe.

Anisha Rosnah binti Adam in Zuhair Murad, Instagram @tmski

Quanto vale la tiara della principessa

La principessa all'abito firmato Dior ha abbinato un paio di orecchini pendenti, un originale bouquet non di fiori bensì fatto di diamanti e una tiara preziosissima. La corona apparteneva a sua cognata, la principessa Azemah Ni'matul Bolkiah, realizzata su misura dal gioielliere di Singapore Flower Diamond. La gemmologa Alexandra Michell ha detto Hello! che il suo valore potrebbe toccare addirittura gli 11 milioni di euro: ci sono ben 838 diamanti per un totale di 132 carati, incastonati in oro bianco.

La principessa in Zuhair Murad, Instagram @tmski

La sua caratteristica principale, però, è che è una tiara molto leggera e facile da indossare e forse proprio per questo è stata scelta dalla sposa. La tiara, tra l'altro, contiene alcuni rimandi simbolici allo stemma del Brunei, ci sono le ali che simboleggiano la protezione della giustizia, c'è una mezzaluna che è un simbolo dell'Islam, il motivo geometrico a onde è un riferimento all'oceano e al Borneo.