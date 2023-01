Matilda De Angelis cambia look: stupisce con la micro frangia Nuovo hair look per Matilda De Angelis: ha stupito fan e follower con una frangia cortissima che lascia la fronte scoperta.

A cura di Giusy Dente

Due anni fa di questi tempi Matilda De Angelis era alle prese con la preparazione per il Festival di Sanremo, dove si è cimentata con successo nei panni di conduttrice al fianco di Amadeus. Ora invece l'attrice si sta godendo i frutti del duro lavoro sul set degli ultimi mesi ed è pronta a festeggiare l'uscita di una serie tv. A febbraio i fan la potranno ritrovare su Netflix, nei panni di Lidia Poët. La sua carriera è consolidata, è una professionista apprezzata del panorama televisivo e cinematografico. Non è molto attiva sui social, essendo una persona riservata e attenta alla privacy, ma quando condivide qualcosa con fan e follower non manca mai di stupire. La nuova foto segna una trasformazione di stile.

Il nuovo look di Matilda De Angelis

Nuovo hair look per Matilda De Angelis. L'attrice non ama mettere la vita privata sui social, dove infatti non è molto presente. Li utilizza soprattutto per condividere momenti di lavoro, ma quando si mostra nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni, lo fa sempre in una chiave molto naturale. È una ragazza semplice che ai filtri preferisce la verità. Non ha mai nascosto i problemi con l'acne, una battaglia di cui ha parlato per sensibilizzare sull'importante di normalizzare certi inestetismi, senza farsi prendere dall'ossessione per la perfezione.

Nelle nuove foto pubblicate su Instagram ha un nuovo taglio di capelli. Non è la prima volta che stupisce con un'acconciatura diversa. Negli anni l'abbiamo vista con la chioma corta e lunga, castana e rossa. Stavolta ha optato per la frangia. Mentre spopola quella a tendina, in stile Mercoledì Addams, lei ha fatto un'altra scelta: una frangia cortissima, di appena qualche centimetro e che lascia la fronte scoperta. È perfetta per esaltare i visi minuti e lei l'ha abbinata a capelli lunghi leggermente scalati. Sarà questo il trend dei prossimi mesi?