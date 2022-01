Matilda De Angelis indecisa, prima capelli corti e scuri poi lunghi e rossi: cambio look in arrivo? Condividendo coi follower due vecchie foto, Matilda De Angelis si è mostrata in due versioni diverse. In una ha i capelli corti e scuri, nell’altra lunghi e rossi. Che sia indecisa su un nuovo look da sfoggiare?

A cura di Giusy Dente

Instagram @matildadeangelis

Dopo Sanremo, Eurovision. L'anno scorso Matilda De Angelis ha fatto una splendida figura sul palco dell'Ariston, accanto ad Amadeus: è risultata essere forse la co conduttrice più amata delle cinque serate, capace di spiccare per talento, freschezza e fascino. Complice quell'esperienza ora l'attrice è in lizza per la conduzione di un altro evento importante: avendo i Maneskin vinto l'Eurovision 2021, l'edizione 2022 della gara canora si terrà in Italia. Potrebbe esserci proprio lei alla guida della kermesse: il suo nome circola accanto a quelli di Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Al momento lei non si è sbilanciata in merito, ma è tornata sui social per coinvolgere i fan in a proposito di una possibile trasformazione.

Matilda De Angelis, vince la semplicità

Matilda De Angelis è molto amata per la semplicità con cui è solita mostrarsi, sempre: anche all'Ariston, occasione di spicco e di forte interesse mediatico, ha optato per dei look poco appariscenti e per make up piuttosto naturali. Questo le ha permesso di essere davvero se stessa su quel palco e si è rivelata una carta vincente, perché il pubblico ha percepito il suo essere a proprio agio (per quanto possibile in un'occasione del genere!). Sui social la 26enne non è attiva quotidianamente e tende soprattutto a condividere momenti di lavoro: della sua privacy sembra essere piuttosto gelosa.

Ciò non toglie che ami portare i suoi fan dentro alcuni momenti di vita privata, quelli di una normale ragazza di 26 anni. Non ha mai nascosto i suoi problemi con l'acne, che in passato l'hanno molto condizionata. Oggi però si sente bella così com'è e ama le sue cicatrici, che le ricordano quanto ha sofferto per arrivare dove è oggi. Per questo è un'icona di body positivity: non smette mai di invitare le persone a essere gentili, col prossimo e con se stessi, senza lasciarsi sopraffare da stereotipi di perfezione.

Instagram @matildadeangelis

Gli hair look di Matilda De Angelis

Quando il suo nome ha cominciato a circolare nel mondo del cinema, Matilda De Angelis aveva appena 20 anni. Portava i capelli corti e scuri con mini frangia, che nel tempo ha sostituito con un long bob rosso fuoco. La sua immagine insomma si è fatta leggermente più sofisticata, ma senza mai perdere naturalezza: ha continuato a mostrarsi acqua e sapone, preferendo porsi come una ragazza normale. Di recente il suo hair look è tornato più scuro, ma senza frangia. Eppure sembra proprio che abbia voglia di cambiamento.

Già questa estate, mostrandosi con una frangia fake, aveva chiesto consiglio ai follower, chiedendo loro se rifarla davvero oppure no. Stavolta invece ha ripescato due foto vecchie: una è del 2018 e la ritrae con i capelli corti e scuri mentre nell'altra ha una folta chioma rossa e risale a uno shooting fotografico. "Matilda corta Matilda lunga" ha scritto nella didascalia. Che sia forse indecisa su un nuovo look da sfoggiare? I fan non hanno avuto dubbi, complimentandosi per la sua bellezza in qualunque versione.