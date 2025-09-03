Material Love, commedia romantica che veste i sentimenti: look a fiori metafora dell’amore che sboccia

Lei, lui e l'altro: ma l'altro poi chi è davvero? Material Love (Materialists) è il film scritto e diretto da Celine Song in uscita nelle sale il 4 settembre. Il cast è tutto un programma: Dakota Johnson, Pedro Pascal e Chris Evans protagonisti. La commedia romantica si basa su un triangolo amoroso. Al centro c'è Lucy, che benché sia single e fatichi a trovare la persona giusta di mestiere fa proprio la matchmaker a New York: aiuta gli altri a trovare l'amore! Proprio al matrimonio di due suoi clienti conosce Harry. Le carte in regola ce le ha tutte: ricco, bello, gentile, intelligente. Insomma, un principe azzurro degno di una fiaba Disney. La loro sembra appunto una storia da favola: peccato solo che entri a fare il guastafeste l'ex fidanzato di lei. John è completamente diverso da Harry: squattrinato, con un lavoro precario, poche prospettive di carriera, senza un tetto vero sulla testa. Lucy dovrà scegliere tra ragione e sentimento, tra giusto e sbagliato, tra passato e presente, tra perfezione e imperfezione. Quando la regista ha portato la sceneggiatura alla costumista Katina Danabassis, le ha detto di pensare al film su un asse verticale: i costumi riflettono anche lo status sociale dei personaggi.

I dettagli nascosti nei costumi del film

Nella commedia romantica Material Love (Materialists) c'è stato un attentissimo lavoro sui costumi, affinché i look dei protagonisti procedessero parallelamente alla storia, nel raccontare le evoluzioni dei personaggi, il loro tormento interiore, gli sviluppi dei loro sentimenti (e il loro status sociale). La costumista è Katina Danabassis, che aveva già lavorato al film d'esordio di Celine Song, Past Lives. Stavolta, ha dato ai personaggi un tocco leggermente raffinato, molto contemporaneo: trendy soprattutto per quanto riguarda Lucy e Harry, solo apparentemente più trasandato per quanto riguarda John.

A TZR ha raccontato che il primissimo look che indossa Lucy nasconde un omaggio e un significato ben precisi: blazer gessato blu navy con gonna coordinata, collant trasparenti, stivali alti fino al ginocchio. La citazione è al film del 1988 Una donna in carriera interpretato proprio dalla madre di Dakota Johnson, Melanie Griffith! Quello della matchmaker è un guardaroba da business woman, chic e femminile, molto variegato. È pur sempre una newyorkese alla moda che guadagna 80.000 dollari all'anno! Ma non per questo veste solo griffato: le vediamo addosso capi di Proenza Schouler, Gucci, Versace, ma anche un paio di jeans low cost Zara. Quando Lucy incontra Harry (Pedro Pascal) per la prima volta al matrimonio indossa un abito blu di Proenza Schouler e tacchi Bottega Veneta: si distingue da tutti per eleganza, è un look minimal che le dona un'aria sicura di sé, che le permette di distinguersi con discrezione, di rubare la scena senza sforzo e non passare inosservata.

Harry, dal canto suo, ha uno stile ben preciso che mantiene per tutto il film: "Rappresenta il business, ma anche la semplicità, la freschezza, la semplicità senza tempo". Difatti la costumista ha selezionato per lui un mix di scarpe Bottega Veneta, abiti Zegna e Hermès. Tra i due c'è una differenza che emerge col contrasto oro-argento: Lucy indossa solo gioielli d'argento, mentre Harry indossa l'oro giallo. "È un po' come mostrare i diversi livelli della società" ha spiegato Danabassis. In particolare, al dito di lui spicca un anello in oro e smeraldo da 5,1 carati di Darius Jewels, un marchio di gioielli con sede a Los Angeles. Danabassis ha raccontato che Pedro Pascal alla fine del film se lo è comprato come ricordo, perché gli piaceva particolarmente! John, infine, ha un'estrazione sociale ancora più "bassa": è un attore in difficoltà che si mantiene come cameriere per sbarcare il lunario. Ovviamente, niente griffe e lusso per lui, ma solo jeans Levi's, scarpe da ginnastica, camicie di flanella anche un po' macchiate! "È un bravo ragazzo, è un tipo che ama i mercatini dell'usato" ha detto di lui la costumista.

L'uso dei fiori come simbolo d'amore

L'amore sboccia anche nei look di Lucy, attraverso la fantasia floreale strategicamente usata per i suoi abiti. Questo motivo è intenzionalmente assente nella relazione tra Lucy e Harry: i suoi outfit si mantengono sul tono del business-chic. Poi si fa via via più presente quando ritrova il suo vecchio amore John casualmente e riprende a frequentarlo. Quando partono insieme per un breve viaggio, Lucy indossa un abito a fiori: è proprio un accenno all'amore che sta iniziando a sbocciare di nuovo.