Martina Colombari con i capelli corti: il nuovo taglio per l’estate è il caschetto scalato Con l’arrivo del caldo spopolano i tagli corti, freschi e facili da gestire: Martina Colombari ci regala la perfetta ispirazione per chi sogna il caschetto.

A cura di Beatrice Manca

Il caldo è arrivato ed è il momento di puntare sulla leggerezza: non solo nel guardaroba, ma anche in fatto di capelli. Se avevate voglia di dare un taglio alla chioma, questa è l'occasione giusta. I capelli corti d'estate sono molto pratici e facili da gestire, non tengono caldo e si asciugano in un attimo al sole. Anche Martina Colombari si è lasciata conquistare dalla tendenza e su Instagram ha mostrato il look nuovo di zecca con un caschetto liscio.

Il nuovo taglio corto di Martina Colombari

L'attrice e modella Martina Colombari quest'anno si è lanciata (con successo) in una nuova avventura: il reality show Pechino Express dove ha partecipato insieme al figlio Achille Costacurta. Adesso è pronta a godersi il meritato riposo estivo con un nuovo look: su Instagram ha pubblicato un selfie in cui sfoggia un nuovo taglio di capelli. Negli ultimi tempi l'abbiamo vista con un taglio medio che accarezzava le spalle, valorizzato da morbide onde. Ora Martina Colombari porta un caschetto corto e sfilato, con ciocche più lunghe intorno al viso e riflessi leggermente più freddi.

Martina Colombari è icona di bellezza naturale

Nella foto in cui annuncia il cambio look Martina Colombari si mostra in tutta la sua luminosa semplicità: una canotta a costine bordeaux, due collanine dorate e un filo di trucco appena a esaltare gli occhi azzurri. L'ex Miss Italia è anche un'icona di bellezza naturale: non ha paura di mostrarsi sui social senza trucco, o mentre si allena in palestra, sfidando gli stereotipi. Se cercate l'idea per un nuovo taglio di capelli, avete trovato l'ispirazione giusta: il caschetto leggermente sfilato sul viso di Martina Colombari è uno dei tagli più glamour di questa stagione.