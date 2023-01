Marion Cotillard anticipa la primavera: alla prima del suo nuovo film indossa la tutina in tweed Marion Cotillard ha partecipato alla prima parigina del suo nuovo film, Asterix Et Obelix: L’Empire Du Milieu. Niente abiti da sera o look anti-freddo, l’attrice ha anticipato la primavera con una jumpsuit in tweed.

A cura di Valeria Paglionico

Il weekend appena terminato è stato ricco di eventi mondani e glamour: oltre ai Critics Choice Awards che si sono tenuti a Los Angeles, Parigi è stata illuminata dalla prima del film Asterix Et Obelix: L'Empire Du Milieu. La proiezione è andata in scena a Le Grand Rex e ha visto diverse star sfilare sul red carpet. Tra gli ospiti non poteva mancare la protagonista Marion Cotillard, che ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di eleganza e di stile. Niente abiti lunghi o look sparkling, l'attrice ha preferito far sognare i fan dando una piccola anticipazione di primavera: ecco il capo che di sicuro spopolerà durante la prossima stagione.

La jumpsuit di Marion Cotillard

Marion Cotillard è tra le protagoniste di Asterix Et Obelix: L'Empire Du Milieu, film in cui ricopre i panni di Cleopatra, e non poteva mancare alla prima che si è tenuta ieri sera a Parigi. Per l'occasione ha puntato su un look tutt'altro che invernale, anticipando così la primavera che sembra essere ancora un lontano miraggio. Sul red carpet ha sfilato al fianco di Angèle, l'attrice che interpreta la bella Falbalà, apparendo meravigliosa e glamour in una jumpsuit in tweed firmata Chanel. Si tratta di un modello a salopette con i pantaloni palazzo, le spalline sottili agganciate sul bustier e un maxi fiore coordinato sul lato del petto. La sua particolarità? È stata realizzata in tessuto bouclé sui toni del blu, celeste e bianco.

Marion Cotillard in Chanel

La bellezza naturale di Marion Cotillard

Per completare il tutto l'attrice ha scelto un paio di décolleté bicolor in bianco e nero (sempre di Chanel), mentre per quanto riguarda i gioielli ha preferito non indossarne quasi nessuno. Fatta eccezione per qualche mini anello in oro bianco, ha detto no agli scintillii troppo esuberanti, ha lasciato orecchie e collo completamente "nudi". Marion ha poi legato i capelli in una coda di cavallo alta, mettendo in risalto il make-up dai toni estremamente naturali e la bellezza radiosa che da sempre la contraddistingue. Guardando il suo look non viene forse voglia di pensare già al cambio di stagione?

