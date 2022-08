Marina Di Guardo, costume scollato e fiore tra i capelli: i look per la vacanza in Sardegna Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, è partita per la Sardegna e ora sta passando le giornate all’insegna del relax tra bagni in piscina e cene a base di pesce. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare dei look glamour e sensuali?

A cura di Valeria Paglionico

Marina Di Guardo è ormai diventata una vera e propria celebrità grazie a sua figlia Chiara Ferragni e, oltre ad aver debuttato in tv nella serie The Ferragnez, è anche super seguita sui social, dove conta quasi 700mila followers. Dopo aver fatto da baby-sitter a Leone e Vittoria in un caldissimo pomeriggio milanese, è partita per le vacanze estive. Se la figlia maggiore è volata a Ibiza con la famiglia al completo, lei ha preferito l'Italia, per la precisione la Sardegna, dove sta passando le giornate tra bagni in piscina, cene a base di pesce e relax. Per un'occasione simile potevano mai mancare i look all'insegna del glamour? Assolutamente no: ecco cosa ha indossato la mamma delle Ferragni per i suoi primi giorni di vacanza.

Il costume bicolor di Marina Di Guardo

Marina Di Guardo ha compiuto 60 anni lo scorso ottobre ma non sente affatto il peso dell'età che avanza. Sui social ha documentato il suo primo bagno in piscina con tanto di post, lasciandosi immortalare con orgoglio in costume da bagno. La mamma di Chiara ha scelto un modello intero bicolor: è total black ma con gli orli bianchi, si annoda dietro al collo, ha la maxi scollatura sul davanti, mentre dietro lascia la schiena completamente nuda, rivelando una silhouette impeccabile. Capelli legati in uno chignon, occhiali scuri da diva e sorriso stampato sulle labbra: Marina è una vera e propria icona di bellezza e di stile.

Marina Di Guardo in costume bicolor

Marina Di Guardo, cena in abito fucsia

La "Barbie Mania" ha travolto davvero tutti, anche Marina Di Guardo, che per una cena in riva al mare ha puntato tutto sul fucsia. Ha indossato un mini abito monospalla, un modello a tubino sopra al ginocchio con una maxi ruches sul lato destro che parte dalla spalla e termina sull'orlo della gonna. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali gold col tacco a spillo e dei gioielli preziosi e sottili, dalla collanina al braccialetto di diamanti. A rendere il tutto più esotico è stato però il fiore tra i capelli, ne ha scelto uno in tinta con l'outfit e l'ha messo dietro l'orecchio, così da aggiungere un tocco hawaiano all'acconciatura. In questa versione non si adegua forse alla perfezione al "summer mood" del momento?