Marica Pellegrinelli è dark al Festival di Venezia 2023: maxi spacco e pizzo per il red carpet Ieri sera al Festival di Venezia 2023 si è tenuta la prima di Ferrari, un nuovo e attesissimo film italiano. A sorprendere per eleganza e sensualità sul red carpet è stata Marica Pellegrinelli, trasformatasi in una diva dark tra pizzi e maxi spacco.

L'80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia è arrivata al suo terzo giorno e continuerà fino al prossimo 9 settembre con film presentati in anteprima mondiale ogni sera. Dopo l'evento inaugurale del 31 agosto, in occasione del quale le star si sono sfidate a colpi di stile sul red carpet, ieri è stato il turno di una nuova pellicola italiana, Ferrari. All'evento hanno partecipato diversi volti noti dello spettacolo, da Caterina Balivo in tailleur a Giulia Salemi con l'abito di specchi, ma ad aggiudicarsi il titolo di regina di sensualità ed eleganza è stata Marica Pellegrinelli: ecco cosa ha indossato per l'esclusiva sfilata sul tappeto rosso.

Il look total black di Marica Pellegrinelli

L'avevamo lasciata in vacanza in Sicilia con i figli alle prese con un esclusivo concerto dell'ex marito Eros Ramazzotti, oggi ritroviamo Marica Pellegrinelli splendida a Venezia. Se per l'arrivo al Lido aveva puntato tutto sul bianco con un look mannish col bustier steccato dai dettagli trasparenti, per la sfilata serale sul red carpet ha preferito lo stile dark ma senza rinunciare all'innata sensualità che da sempre la contraddistingue. Si è affidata sempre alla Maison Ermanno Scervino, che ha firmato per lei un sinuoso e lungo abito di raso nero, un modello con spalline sottili, maxi spacco laterale e applicazioni in pizzo traforato sul davanti e sul décolleté.

Marica Pellegrinelli in Ermanno Scervino

Marica Pellegrinelli è regina di femminilità

Ad aggiungere un tocco di luce al look dark di Marica è stata la collana dai volumi oversize, ovvero un maxi collier rigido di cristalli silver che le ha fasciato il collo. Non sono mancati i tacchi alti, per la precisione un paio di sandali neri dallo stile minimal, mentre per quanto riguarda i capelli li ha portati sciolti, lisci e con la fila centrale. La modella ha poi esaltato i profondi occhi azzurri con un make-up scuro e una linea di eye-liner molto marcata in total black. Insomma, sebbene Marica abbia preferito non osare con i colori, è riuscita lo stesso a distinguersi per eleganza e per sensualità: nei prossimi giorni continuerà a calcare il red carpet veneziano?

