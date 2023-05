Manu Rios, da Élite a Cannes: con camicia aperta e diamanti è il vero divo del Festival A soli 24 anni Manu Rios è la nuova promessa del cinema e della moda. Pedro Almodovar lo ha voluto nel suo nuovo film western, ma fuori dal set è un dandy contemporaneo.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Cannes 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il pubblico più giovane lo ha conosciuto come Patrick della serie tv Élite, ma ora l'attore Manu Rios è pronto a conquistare il mondo del cinema. 24 anni, occhi blu e lineamenti delicati, l'attore è arrivato al Festival del cinema di Cannes per presentare il film Strange Way Of Life e sul red carpet ha conquistato tutti con un'eleganza genderless, da dandy contemporaneo.

Manu Rios arriva a Cannes con gioielli di diamanti



Segnatevi questo nome: Manu Rios è pronto a brillare come giovane promessa del cinema e della moda. Il regista Pedro Almodovar lo ha scelto per interpretare uno dei cowboy nel suo nuovo western, dove recita al fianco di due icone del calibro di Ethan Hawke e Pedro Pascal. Al photocall si è presentato con un paio di pantaloni neri abbinati a una camicia bianca senza scollati, aperta sul petto nudo e con una morbida fusciacca in vita.

Manu Rios in Saint Laurent

Completavano il look preziosi gioielli Cartier della collezione Panthère: una collana in oro bianco e diamanti del 1998, un anello coordinato, e un anello della collezione Love del 2015, con due fasce intrecciate.

Un dettaglio degli anelli Cartier

Il look di Manu Rios sul red carpet

Per la sera invece ha scelto una riedizione contemporanea del classico smoking, ma ingentilito da una camicia satinata col fiocco e da gioielli Cartier. Ancora una volta il look è firmato dalla Maison Saint Laurent e fa parte della collezione Autunno/Inverno 2023.

Manu Rios in Saint Laurent

L'avventura di Cannes, per Manu Rios, è proseguita con un altro appuntamento: al gala Vanity Fair Europe per Red Sea l'attore ha indossato un look Ferragamo della collezione Primavera/Estate 2023. Nello specifico, ha scelto una giacca nera senza maniche con revers in crepe di lana abbinata a pantaloni sartoriali. L'outfit strizza l'occhio al suo ruolo nel film, con stivali in pelle di vitello e occhiali da sole. Il fascino di Rios è quello di un divo di nuova generazione, che ama giocare con la moda senza paura di rompere qualche regola.