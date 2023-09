Mahmood viaggia in metropolitana: il selfie è con occhiali da sole a mascherina e capelli lunghi Mahmood non ha resistito al selfie in metropolitana. Nello scatto indossa un look casual con occhiali da sole a mascherina, i più trendy del momento.

"Purtroppo non vivo in campagna, a Milano si corre sempre quindi l’ho scritta sul telefono mentre ero in metropolitana" sono le parole di un giovanissimo Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, in un'intervista a proposito del suo brano Dimentica. La canzone di cui parlava era quella in gara a Sanremo Giovani nel 2016. Il cantante, un 24enne agli esordi della sua carriera, raccontava di come avesse trovato l'ispirazione nel caos cittadino. Ora il cantautore milanese è una star internazionale – con due vittorie a Sanremo in tasca (prima con Soldi, poi con Brividi) – e a quanto pare viaggia ancora in metro. Sarà per cercare idee per nuove canzoni?

L'evoluzione dello stile di Mahmood

Il suo stile non è "da brividi", anzi. Mahmood, all'inizio della carriera, puntava soprattuto su un look casual e abiti oversize. Dopo il successo ha optato per un rinnovamento dell'immagine, puntando a look stravaganti, genderless e dall'estetica Y2K. Il cantante è anche diventato icona di moda libera, stile grazie a scelte come quella di indossare la gonne o di lanciare la moda del crop top. Per la prima de La Sirenetta, a Milano, aveva indossato tacchi vertiginosi, dimostrando ancora una volta di essere l'emblema di uno stile lontano dalle convenzioni.

Instagram @mahmood

Gli occhiali da sole a mascherina di Mahmood

Il tratto distintivo dello stile del cantante sono le camicie vintage e la passione per i gioielli. Un amore, quello per orecchini e collane, che lo ha portato sulla copertina della rivista CAP 74024. Nell'Instagram story pubblicata oggi sul suo profilo è impossibile non notare gli occhiali da sole a mascherina. Nello scatto ha delle cuffie enormi e porta i capelli lunghi e spettinati. Un look, forse, scelto per passare inosservato mentre va alla caccia di idee o forse per spostarsi tra i luoghi della Milano Fashion Week in corso.