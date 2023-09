La Milano Fashion Week prende il via con le sfilate di Fendi e Diesel: gli eventi di mercoledì 20 settembre È ufficialmente iniziata la Settimana della Moda di Milano e si entra subito nel vivo con la Maison romana e il marchio di Renzo Rosso. Da non perdere anche le passerelle di Roberto Cavalli, Marco Rambaldi e Etro. Ecco come vedere tutte le sfilate.

A cura di Annachiara Gaggino

Un look dalla sfilata di Diesel Autunno/Inverno 2023–24

La Milano Fashion Week è ufficialmente iniziata, da oggi 20 settembre fino al 25 le strade della città meneghina si animano all'insegna della moda e dello stile. Tra sfilate e party esclusivi l'industria del fashion è in fermento, pronta a vedere cosa proporranno i designer e quali saranno le tendenze per la Primavera/Estate 2024. Si può dire che questa stagione sia ricca di attese e le aspettative si fanno sempre più alte, un calendario fitto di appuntamenti aspetta gli addetti ai lavori, tra tutti spicca sicuramente il debutto di Sabato De Sarno da Gucci, una sfilata-evento che segnerà il nuovo capitolo della Maison di Kering. Attesissimo anche il come-back di Fiorucci che torna a Milano con una presentazione dopo il recentissimo rebranding, ci sarà poi Tom Ford che approda nel capoluogo lombardo con la prima collezione non curata dal suo storico fondatore. Una stagione ricca di cambiamenti, quella a cui ci stiamo affacciando, le rivoluzioni alla direzione creativa sono state molte, tra cui quella di Moschino che ha salutato di recente Jeremy Scott, alla guida della Maison da dieci anni.

Un look Fendi Autunno/Inverno 2023–24

Le sfilate di mercoledì 20 settembre

09.30 – ICEBERG (Via Palermo, 10)

10.30 – ANTONIO MARRAS (Via Mecenate, 84)

11.15 – DANIELA GREGIS (Via Vialla Mirabello, 6)

12.00 – BUDAPEST SELECT (Piazza del Duomo, 12)

13.00 – ONITSUKA TIGER (Via Bergognone, 26)

14.00 – FENDI (Via Solari, 35)

15.00 – DEL CORE (Via Pietro Tempesta, 4)

16.00 – MARCO RAMBALDI (Via G. Zambelli, 20)

17.00 – ALBERTA FERRETTI (Piazza Castello)

18.00 – N°21 (Via Archimede, 26)

19.00 – ROBERTO CAVALLI (Piazza degli Affari, 6)

20.00 – ETRO (Piazza Lina Bo Bard, 1)

21.00 – DIESEL (Via Valtellina, 7)

Un look Roberto Cavalli Autunno/Inverno 2023/24

Quali show non perdere

Tra le sfilate più in vista oggi c'è sicuramente Fendi, che ha fatto parlare di sé dopo le indiscrezioni su una possibile collaborazione tra il direttore creativo della Maison romana Kim Jones e lo stilista italiano Stefano Pilati che dovrebbe essere svelata a novembre. Voci mai confermate, ma basterà scrutare tra gli ospiti in prima fila per capire se c'è una partnership in atto. Ci aspetterà il colpo di scena? Tra i big anche Roberto Cavalli e Etro.

Un look N°21 Autunno/Inverno 2023–24

Da non perdere, inoltre, lo show di Diesel. Il brand di Renzo Rosso è stato rivoluzionato dalla direzione creativa di Glenn Martens che in questi tre anni ha dato una nuova identità al marchio rimanendo fedele alla sua storia e alle sue caratteristiche. Il marchio di denim proporrà per la seconda volta una sfilata aperta al pubblico, gli accrediti però si sono esauriti nel giro di pochissimo tempo e agli appassionati non resta che sperare che l'esperimento venga proposta per la terza volta. Tra i nomi da tenere in considerazione anche Marco Rambaldi, Del Core e N°21, marchi che si sono creati negli ultimi anni una posizione di rilievo nel fashion system.

Un look dalla sfilata di Diesel Autunno/Inverno 2023–24

Come partecipare alle sfilate

Se il sogno di accedere a una sfilata è quasi irrealizzabile, dato che sono tendenzialmente riservate agli addetti ai lavori, gli appassionati possono comunque seguirle in diretta su Instagram o sul sito di Camera della Moda. Da qualche anno, infatti, i marchi trasmettono le sfilate in streaming sui loro canali social, per permettere al pubblico di godere dell'esperienza, certo, a metà, ma meglio di nulla.