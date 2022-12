Mahmood con la gonna-pantalone alla sfilata di Jacquemus: il jeans non è mai stato così cool Lo stilista Simone Porte Jacquemus ha presentato la collezione Primavera/Estate 2023 a Parigi: tra gli ospiti vip in prima fila c’era Mahmood con un look genderless in denim.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sotto una pioggia di paglia di fine estate è andata in scena la sfilata "Le Raphia" di Jacquemus: lo stilista enfant prodige è tornato a Parigi per presentare (a sorpresa) la collezione Primavera/Estate 2023. Tra le star presenti all'evento è stata Pamela Anderson a rubare la scena con un maxicappello in rafia. In prima fila c'erano anche Vincent Cassel e Tina Kunakey, da sempre amici dello stilista, così come Valentina Ferragni con un microtop e Mahmood, super cool in total denim.

Il look total denim di Mahmood alla sfilata Jacquemus

Il cantante due volte vincitore di Sanremo (l'ultima con Blanco) è una vera e propria icona di stile: negli anni ha maturato uno stile sempre più sofisticato, tra pezzi genderless e concettuali, con l'aiuto della fidata stylist Susanna Ausoni. Per lo show parigino di Jacquemus ha scelto un completo total denim, trend dell'Autunno/Inverno 2022-23, con dettagli di frange bianche perfettamente in linea con il tema "rafia" della sfilata

Mahmood in Jacquemus

Mahmood rilancia il cappellino "beanie"

L'ensamble era composto da una giacca e un pantalone: giocando con le sovrapposizioni il look sembrava una gonna pantalone o un cappotto "spezzato" dall'orlo di frange indossato sui jeans. Per completare l'outfit Mahmood ha scelto delle scarpe nere senza lacci, un orecchino a cerchio argentato e un particolare cappellino nero "beanie", il modello a scodella tondo che lascia scoperte orecchie e nuca. Semplice e cool: l'idea look da copiare in queste giornate di freddo.

Leggi anche Naomi Campbell sfila per Alexander McQueen e cambia look: è una leonessa con i capelli ricci