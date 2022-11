Mahmood col kilt è icona di stile: il look per la sfilata Fila + Haider Ackermann Mahmood è stato tra gli ospiti speciali della sfilata della collezione Fila + Haider Ackermann che si è tenuta ieri a Manchester. Per l’occasione ha indossato il kilt, dando l’ennesima prova di essere un’icona di stile libera.

A cura di Valeria Paglionico

Mahmood è tra gli artisti più amati del momento: è da quando ha vinto per la prima volta Sanremo nel 2018 che ha cominciato a scalare le classifiche italiane e da allora non ha più smesso di avere successo, dando prova di essere un'indiscussa icona di stile oltre che un talentuoso cantante. Punta tutto sulla moda libera e genderless, infrangendo gli stereotipi e le convenzioni comunemente accettate. Nelle ultime ore ha ancora una volta sorpreso il pubblico: ha partecipato alla sfilata Fila, brand che a Manchester ha presentato la sua nuova collezione nata dalla collaborazione con Haiden Ackermann, e per l'occasione ha sfoggiato un originale kilt.

Il look scozzese di Mahmood

A un evento tanto visionario come la sfilata di Fila + Haider Ackermann non poteva mancare Mahmood, ormai diventato il simbolo del glamour e della moda libera. Per l'occasione ha scelto un look che difficilmente sarebbe potuto passare inosservato: ha indossato una maxi felpa Fila con sopra un gilet di pelliccia portato col cappuccio sul capo. Il pezzo forte dell'outfit è stato però il kilt scozzese firmato Undercover, un chiaro omaggio alla città britannica che ha ospitato lo show. Lo ha portato con sotto dei pantaloni over total black e con degli stivali a carrarmato di Balenciaga. Ha inoltre cambiato beauty look, apparendo quasi irriconoscibile con i baffi.

Kilt Undercover

Fila + Haider Ackermann, la collezione che fonde sport e moda

Ieri sera a Manchester è andato in scena lo show di Fila, lo storico brand sportivo che ha deciso di collaborare con Haiden Ackermann, dando vita a una collezione capace di unire maschile e femminile, formale e informale, sport e urban. La città inglese che ha ospitato la sfilata non è stata scelta a caso, è un luogo in cui le culture si sono mescolate e hanno imparato a convivere, dove la musica rock è stata capace di esprimersi in mille modi differenti proprio come dovrebbe fare il mondo della moda. Leggings portate con giacche sartoriali, costumi da bagno con parka leggeri, giacche a vento con body: Fila + Haider Ackermann mescola due mondi che all'apparenza non hanno nulla a che fare tra loro, ovvero lo sport e la moda. Il risultato, però, è un melting pot perfetto, una collezione creativa e glamour capace di celebrare la modernità.