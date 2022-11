Mahmood affronta il freddo col bomber oversize: dà il via all’inverno col piumino da oltre 2mila euro Mahmood ha condiviso sui social alcune foto di un recente viaggio ad Amsterdam e ha dimostrato ancora una volta di essere un’icona fashion. Ha affrontato il freddo olandese in jeans e sneakers, anche se a fare la differenza è stato il maxi piumino griffato.

Mahmood è uno degli artisti italiani più talentuosi degli ultimi anni: oltre ad aver vinto Sanremo per ben due volte, ha dimostrato anche di essere una vera e propria icona di stile. Ama le griffe e la moda genderless, cura ogni dettaglio dei suoi look e soprattutto non ha paura di osare: queste sono solo alcune delle caratteristiche che gli hanno permesso di diventare il simbolo della moda libera dagli stereotipi. Dopo aver sfoggiato un originale kilt a una nota sfilata fashion, nelle ultime ore ha condiviso sui social alcune foto realizzate durante un recente viaggio ad Amsterdam: ecco come ha affrontato le temperature gelide del luogo.

Mahmood con le sneakers rainbow

Quale migliore occasione del periodo pre-natalizio per organizzare un viaggio ad Amsterdam? È proprio quanto fatto da Mahmood, anche se solo nelle ultime ore ha condiviso l'album di ricordi sui social. Certo, ha mixato scatti di diverse vacanze, comprese quella estiva, ma ad attirare le attenzioni è stata soprattutto la foto realizzata sullo sfondo delle iconiche case sulle rive del fiume Amstel. Cosa ha indossato? Ha abbinato un paio di jeans scuri a una felpa bianca col cappuccio, completando il tutto con delle sneakers variopinte, per la precisione le Nike Air Max Plus Rainbow de retour. Si tratta di una limited edition esclusiva ispirata al modello del 1999 che attualmente non è ancora stata lanciata sul mercato.

Nike Air Max Plus Rainbow de retour

Il piumino over di Mahmood

La vera chicca dell'outfit di Mahmood è però il maxi bomber total black, capo perfetto per proteggersi dalle temperature gelide di Amsterdam. È firmato Prada, una delle Maison preferite del cantante, ed è un piumino in tessuto tecnico trapuntato, per la precisione un modello dalla silhouette over e contemporanea decorata con l'iconico triangolo in metallo sul petto.

Il piumino di Prada

Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della griffe viene venduto a 2.300 euro. Insomma, l'artista di origini egiziane ha dimostrato ancora una volta di non avere rivali in fatto di stile: che si trovi su un palco o in viaggio con gli amici, non importa, è sempre trendy e sofisticato.