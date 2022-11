Madonna in tacchi a spillo e calze a rete: sotto alla pelliccia indossa solo la lingerie Madonna è la regina delle provocazioni, sia in musica che sui social. È tornata a posare in lingerie, avvolta soltanto da una calda pelliccia.

A cura di Giusy Dente

Madonna ha fatto delle provocazioni il suo pane quotidiano. Da Like a virgin a Like a prayer, dal libro di foto erotiche Sex alle simulazioni di autoerotismo sul palco, durante tutta la sua carriera non ha mai smesso di far parlare di sé, di creare scandalo. Oggi sui social la popstar continua a confermarsi regina del trasformismo: è una donna libera che sfida le censure, che si mostra con audacia in tutta la sua femminilità.

Madonna audace e provocante sui social

Madonna di recente ha cambiato drasticamente look, passando dall'iconico biondo a una chioma prima rosa pastello e poi a dei capelli rosso fuoco. Il suo stile fa molto chiacchierare, compresa la passione per i gioielli sui denti a cui sembra non voler più rinunciare: è una fan delle griglie di diamanti, che usa soprattutto perché ha ammesso di non amare particolarmente il proprio sorriso. Sui social la popstar oggi è più audace e provocante che mai e ha anche rischiato la censura di Instagram, condividendo foto non in linea con la policy dell'azienda.

Instagram, infatti, vieta e penalizza l'esposizione di capezzoli femminili. Il "free the nipple" della cantante, che ha violato questa norma, è stato severamente punito con la rimozione degli scatti sexy. Per tutta risposta, la cantante ha anche chiarito la sua posizione in merito, scagliandosi contro la politica restrittiva del social network: "Il capezzolo di un uomo non può essere vissuto come erotico?" ha polemizzato la 64enne.

Madonna con la pelliccia

L'intimo sexy è l'abbigliamento in cui al momento Madonna sembra trovarsi più a proprio agio. Sui social ama mostrarsi in queste vesti sensuali e audaci, iper femminili. Dalla lingerie di pizzo alle vestaglie di seta, ha condiviso anche delle foto con dei vibratori indossati come collane: un modo, il suo, per rivendicare il diritto a una sessualità libera, senza pregiudizi, senza discriminazioni.

Le nuove foto pubblicate sono nuovamente in lingerie: indossa un corpetto in pizzo abbinato a un paio di slip nude, con calze a rete e tacchi a spillo vertiginosi color oro, stessa nuance dei guanti lucidi. La popstar è avvolta in una calda maxi pelliccia lunga, il tocco elegante all'outfit da regina (sexy) delle nevi.